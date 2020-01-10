А рынок все выше, а рынок все круче, а рынок взбирается под самые тучи. И чем дальше, тем страшней. И страшат даже не сами высоты, сколько крутизна того склона, на котором мы сейчас находимся. Стоит взглянуть на любой график, и становится понятно, и явно видна перегретость рынка. Так и хочется воскликнуть: Ребята, одумайтесь! Но нет ответа. И все продолжают покупать и гнать котировки в заоблачные выси. Ой, как больно будет падать! И, главное — это с большой вероятностью будет уже очень скоро.

Ну а пока мы увидели по итогам вчерашнего дня новые абсолютные максимумы по индексам S&P500 и NASDAQ. Старина Dow Jones (DJIA-30) при этом немного отстает, но все равно находится на очень высоком уровне. И при этом по-прежнему сохраняются достаточно высокие обороты на торгах. Инвесторы спешат "наесться" дорогими бумагами и все никак не могут успокоиться. Это подтверждается и картинкой, отражающей отраслевой срез. По итогам вчерашних торгов все 11 секторов оказались в зеленой зоне. Причем расклад по росту точно соответствовал общей привычной классической картине — максимальный рост показали акции компаний технологического сектора, только в среднем выросшие более чем на 1% (+1,13%), а минимальный рост в 0,06% наблюдался в защитных акциях компаний, занимающихся управлением недвижимостью.

На уровне отдельных акций с положительной стороны сложно кого-либо выделить. Но это не значит, что никто не вырос. Напротив, росли все более-менее равномерно — в пределах 1-2 процентов, и просто не наблюдалось особых взлетов, на которые следовало бы обратить особое внимание.

Что же касается главных лузеров вчерашнего дня, то их было, во-первых, немного, а, во-вторых, каких-то особых катастрофических падений также не было, как и космических взлетов. Среди лузеров стоит отметить монстров телекоммуникационного сектора AT&T (T, —1,45%) и Verizon Communications (VZ, —1,44%), а также акции сетевых магазинов одежды, таких как Under Armour (UAA, 3,08%), PVH Corp. (PVH, —2,76%), Ralph Lauren (RL, —1,73%). Однако, как видим, ни для телекомов, ни для сетевых магазинов вчерашняя просадка не выглядит значимой и точно не является критичной. Пока это просто небольшая коррекция и не более того.

Ожидания рынка 10 января

Главное событие сегодняшнего дня — это выход в США макроэкономических данных по рынку труда за декабрь 2019 года. Фактически это первые более-менее серьезные данные, выходящие в новом году. Наверное именно поэтому им уделяется сейчас более пристальное, чем обычно, внимание. Хотя аналитики пока совершенно спокойны и никаких неприятностей с этой стороны не ждут. Наверное, поэтому и котировки фьючерсов на основные американские индексы стоят на вполне комфортном уровне, прибавляя по несколько десятых процентов к вчерашнему закрытию. И если на рынок в течение сегодняшнего дня ничего со стороны политики и политиков "не прилетит", то у нас есть все шансы увидеть очередной рост с очередным обновлением исторических максимумов. Как говорится, все хорошо, прекрасная маркиза…

И скорее всего такая ситуация будет продолжаться вплоть до подписания "1-й фазы" американо-китайского торгового соглашения, которое намечено на 15 января. Так что пока ничего нового, новых идей тоже особо нет, и, пожалуй, стоит обратить внимание на отдельные наиболее сильно выросшие акции, где вполне возможна остановка и какая-то коррекция. И один из первых кандидатов на коррекцию — это акции Apple (AAPL), которые с начала декабря выросли уже более чем на 20%. И для такого монстра как Apple это уже кажется явным перебором. Коррекция в этих акциях явно назрела — пора им уже остановиться в своем безудержном росте.

Но в целом обстановка на рынке сегодня спокойная и есть надежда, что в таком же спокойном ключе и пройдут торги в последний день фактически первой рабочей недели нового года.