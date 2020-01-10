Курс рубля в неполные две недели наступившего 2020 года продемонстрировал уверенное повышение. Оно произошло скачкообразно вслед за подскоком нефтяных котировок выше 70 долларов за баррель. В итоге американская валюта обновила минимум с апреля 2018 года, упав до 60,88 рубля, евро – с ноября 2017 года – до 67,65 рубля.

Фактором позитивной динамики курса рубля стали события на Ближнем Востоке. Американо-иранский конфликт толкнул рынок нефти вверх. Однако возросшие геополитические риски были быстро погашены примирительной риторикой президента США Дональда Трампа.

В результате доллар вечером в пятницу за 2 недели снижался на 1 рубль до 61 рубля, евро — на 1,4 рубля до 67,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась ниже 4 тысяч.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ КРЕПКИМ

В последний торговый день прошлого года рубль продемонстрировал укрепление на "тонком" новогоднем рынке. Дорогая нефть и высокий спрос на рублевый долг поддерживали курс российской валюты близко к максимумам года. В итоге рубль за год вырос к доллару на 12,6%, а к евро – на 15,1%.

Начало нового торгового года в условиях продолжающихся каникул принесло рублю укрепление. Отсутствие покупок валюты со стороны ЦБ в интересах Минфина (для исполнения бюджетного правила) оказывало психологическую поддержку рублю на "тонком" рынке.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, как ни странно, принесло поддержку рублю, несмотря на традиционный уход инвесторов от рисковых активов в подобных ситуациях. Видимо сказались перспективы роста геополитической премии в нефтяных котировках.

США 3 января провели операцию по ликвидации командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

Обещанного не пришлось долго ожидать. В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

Тем не менее, рынок нефти бурно отреагировал на сообщения об иранском ракетном ударе и обновил более чем 3-месячные максимумы, подскакивая до 71,75 доллара за баррель по марке Brent. Это также толкнуло вверх рубль против основных резервных валют.

Однако примирительный тон Трампа, отвергнувшего силовой вариант ответа взамен на экономический, существенно понизил градус накала конфликта. Нефть тут же провалилась в район 65 долларов. Однако снижение геополитических рисков обусловило рост аппетита к активам развивающихся рынков, что и поддержало курс рубля в сложившейся ситуации.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в активном росте на фоне высокого интереса инвесторов к рублевому долгу, индекс этого рынка обновил исторический максимум.

Видимо, инвесторы решили, что обострение конфликта с Ираном отвлечет внимание американских законодателей от дальнейшей разработки темы антироссийских санкций, и этот риск может опять отойти на второй план. Потерпевший крушение в зоне конфликта украинский Boeing подливает масла в огонь антииранской риторики, тем более, что госсекретарь США Майк Помпео уверен в атаке на самолет иранской ЗРК.

При этом нефть остается дорогой, особенно на фоне разговоров о возможном закрытии Ираном Ормузского пролива для прохода танкеров.

В итоге поучается интересная для рубля картина, когда высокие геополитические риски играют ему на пользу благодаря, в первую очередь дорогой нефти. В таких условиях, рублевые "быки" могут уже в ближайшее время попробовать вернуть курс доллара к психологически значимому уровню 60 рублей, которого мы не видели с апреля 2018 года.