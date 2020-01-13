Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,29%, закрывшись на отметке 3265,35 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,46%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,27%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на три базисных пункта, до 1,82%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта, до —0,198%.

Инвесторы негативно отреагировали на данные министерства труда США, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 145 тыс., что ниже прогноза (рост на 164 тыс.). Тем не менее, пятничный отчет показал, что уровень безработицы в стране держится вблизи 50-летнего минимума в 3,5%, а средняя почасовая заработная плата в предыдущем месяце выросла на 0,1%.

На нынешней неделе игроки сосредоточат свое внимание на американо-китайском торговом соглашении, для подписания которого в Вашингтон прибудет вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, а также на стартующем сезоне отчетов американских компаний, в рамках которого во вторник свои результаты представят Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo. Аналитики ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, снизится на 0,6%, продемонстрировав при этом второе квартальное снижение подряд; по итогам 2019 года рост корпоративных прибылей заокеанских компаний был минимальным за последние три года.

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов снизились на 0,34%, закрывшись на отметке $65,14. Нивелировав спекулятивный ценовой скачок, обусловленный ирано-американским конфликтом, цена фьючерсного контракта Brent перешла в стадию консолидации в диапазоне $64,55-66. Сегодня рынок будет отыгрывать отчет нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которому количество нефтяных установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 11 единиц, достигнув минимума с весны 2017 года. В целом же на предстоящей неделе, если не будет очередных геополитических сюрпризов, игроки переключат свое внимание на текущие новости отрасли и глобальную макроэкономическую повестку.

В пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,18%, закрывшись на отметке 3123,66 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3100 и 3080 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3130 и 3150 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 160200 и 159700 пунктов, сопротивления — 162000 и 163700 пунктов.

Одним из ключевых факторов, который с января прошлого года обуславливает рост курса рубля, стал разворот американского Федрезерва в сторону более мягкой монетарной политики. Cнижение ключевой процентной ставки заокеанским регулятором и закачивание в рынок очередной порции ликвидности подтолкнуло глобальные фонды увеличить лимиты на покупку активов и долга стран emerging markets, что привело к усилению позиций отечественной валюты. На данном этапе, несмотря на возросшую волатильность на сырьевых и финансовых рынках, российскую валюту на фоне ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России поддерживает продолжающийся приток денег нерезидентов на отечественные фондовые и долговые площадки. При сохранении данной тенденции пара доллар/рубль может протестировать отметки 60,55 и 60.