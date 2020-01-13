С начала года индекс МосБиржи вырос с 3045.87 п. до 3123,66 п., а РТС — с 1548,92 п. до 1614,69 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,121 до $1,1112. Пара USD-RUB упала с 61,98 до 61,06, а EUR-RUB с 69,465 до 67,90. Нефть Brent подешевела с $66,5 до 64,98 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3230,78 п. до 3265,35 п.

Прошедшая неделя проходила под диктовку геополитики. США ликвидировали главу спецназа иранского Корпуса Стражей Исламской Революции. В ответ Тегеран обстрелял ракетами американские базы в Ираке. Однако никто не пострадал, и Д. Трамп с лёгким сердцем объявил об очередной победе демократии, а также об отсутствии необходимости дальнейшего обмена ударами с Тегераном. Это позволило инвесторам вновь переключиться на экономические вопросы. Индекс Dow Jones преодолевал отметку 29000 пунктов, но пока не смог закрепиться выше неё. Безработица в США осталась на уровне 3,5%, но вот число новых рабочих мест в декабре оказалось ниже ожиданий. Было создано всего 145 тыс. рабочих мест при ожиданиях 165 тыс., а также 266 тыс. в предыдущем месяце. Впереди у инвесторов период корпоративных отчётов, но и статистика не останется на задворках внимания. Впрочем, главным событием предстоящей недели станет подписание торгового соглашения первой фазы между США и КНР в Вашингтоне 15 января.

Япония будет отдыхать в понедельник по случаю Дня почитания старших. Германия сообщит динамику оптовых цен. В Великобритании выйдет статистика по строительству. Кроме того, Лондон сообщит о динамике промышленного производства, которое могло сократиться за ноябрь на 0,1%. США в этот день сообщат об исполнении федерального бюджета за декабрь. В России Минфин объявит об объёмах закупки валюты в рамках бюджетного правила на следующий месяц. Ожидается, что они будут увеличены с 195,5 млрд рублей до 235 млрд рублей. Бумаги «ММК» будут торговаться последний день с дивидендами 1,65 рублей на акцию. «АЛРОСА» сообщит о продажах за декабрь.

Китай во вторник объявит данные по банковскому кредитованию за декабрь. Дневной отрезок будет почти пуст, а вот вечером США сообщат статистику по потребительской инфляции за декабрь. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорит рост до 2,3%. Также ожидается выступление президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса.

Среду начнём с отчёта API по запасам нефти в США. В Японии выступит глава ЦБ Х. Курода. Великобритания может сообщить о том, что инфляция в декабре осталась на уровне 1,5%. Промышленность еврозоны могла замедлить спад в ноябре до —1,1% с —2,2% в октябре. В США выйдут цифры по ценам производителей. Ожидается, что годовая динамика останется на уровне 1,3% по базовому показателю, а по общему ускорится до 1,3% с 1,1% в ноябре. Далее индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог остаться на уровне 3,5 п. в январе, как и в декабре. Вечером также ожидается отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, выступление президента ФРБ Филадельфии П. Харкер. Закроет день «Бежевая книга» ФРС. В России операционные результаты за 2019 год сообщит Группа «ПИК».

Япония может сообщить о росте базовых машиностроительных заказов за ноябрь на 3,2% после падения на 6,0% за октябрь. Китай озвучит статистику роста цен на жильё за декабрь. ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике. В США выйдет статистика первичных обращений за пособиями по безработице, цены экспорта и импорта, а также розничные продажи за декабрь, которые могли увеличиться на 0,3%. Кроме того, выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог подняться до 3,8 п. в январе по сравнению с 2,4 п. в декабре. Далее индекс рынка жилья от Национальной Ассоциации Строителей США. Закроет день выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Утром в пятницу всё внимание будет обращено на Китай. Ожидается, что ВВП страны останется на уровне 6,0% в IV квартале. Кроме того, выйдет статистика по промышленному производству, которое могло замедлить рост до 5,9% в декабре с 6,2% в ноябре, а также розничным продажам, которые могли замедлить рост до 7,8% с 8,0% в ноябре. Народный Банк Китая проведёт пресс-конференцию по итогам заседания. Великобритания в этот день огласит статистику по розничным продажам за декабрь. Ожидается, что они могли увеличиться на 0,6% за месяц после падения на 0,6% за ноябрь. В еврозоне уточнят инфляцию, но изменений относительно первичной оценки 1,3% в декабре не ожидается. В США опубликуют цифры по новым строительствам и разрешениям на них за декабрь. Выйдет статистика промышленного производства, которое могло сократиться за декабрь на 0,1% после роста на 1,1% за ноябрь. Выступят представители ФРС П. Харкер и Р. Кворлс. Далее индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Большинство азиатских рынков встретило новую неделю ростом. Однако австралийский S&P/ASX 200 оказался в минусе из-за слабости сырьевых компаний. Впрочем, инвесторы активно покупали бумаги золотодобывающих организаций. На Филиппинах торги были прерваны неожиданным выбросом пепла и пара из вулкана вблизи Манилы. К 8:40 мск Hang Seng — 28888,38 п. (+0,87%), Shanghai Composite — 3099,61 п. (+0,24%).

Нефть торговалась в лёгком минусе. Рынок продолжает отыгрывать быстрое завершение американо-иранского кризиса. Д. Трамп не выразил интереса в продолжении эскалации. Меж тем, число активных нефтяных буровых в США сокращается третью неделю подряд. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США сократилось за неделю на 11 штук до 659 единиц. Ситуация на Ближнем Востоке может вновь вернуться в горячую фазу. В минувшее воскресенье в Ираке были ранены четверо солдат, охранявших авиабазу, на которой размещены американские военные. Резервы SPDR Gold Trust завершили минувшую неделю на уровне 874,52 тонны. К 9:00 мск Brent — $65,04 (+0,09%), WTI — $59,15 (+0,19%), Золото — $1556,2 (-0,25%), Медь — $6225,88 (+0,37%), Никель — $14300 (+0,78%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 97,34 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,82%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,113 (+0,08%), GBP-USD — $1,303 (-0,24%), USD-JPY – 109,64 (+0,18%).

Внешний фон перед стартом торгов в России спокойно позитивный. В середине недели состоится подписание торгового соглашения первой фазы между США и КНР, но эта старая новость уже давно отыграна рынком. Разнообразие внесёт стартующий период корпоративной отчётности, но и статистика на неделе может подтвердить опасения инвесторов после выхода статистики по рынку труда в США.

Российские индексы начнут день вблизи значений закрытия пятницы. Рубль может продолжить своё укрепление. В поддержку отечественной валюты продолжает работать разница в ставках, а также начинает действовать фактор приближающихся налоговых платежей.