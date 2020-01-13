Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 3115-3130 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 п.

В первые часы торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, не стоит забывать, что индексы МосБиржи и РТС сохраняют весомый потенциал для коррекционного спада от текущих уровней.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.18%) и РТС (+0.81%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающий прирост долларового индекса РТС был обусловлен продолжившимся укреплением курса отечественной валюты. В то же время рублевый индекс МосБиржи сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум, немного не дотянув до отметки 3131 п.

Таким образом, локальный рынок акций продолжает волну почти безоткатного подъема, которая наметилась еще с начала декабря. Несмотря на накопившуюся перекупленность, индексы МосБиржи и РТС пока сумели избежать более или менее масштабного коррекционного спада. Но не будем забывать, что периоды подобной эйфории нередко сменяются масштабным возвратным движением. Стимулом для его начала может стать дальнейшее падение нефтяных котировок. К концу прошлой недели они заметно отступили вниз от недавних среднесрочных максимумов.

Текущая ситуация на нефтяном рынке напоминает события середины сентября, когда цены на «черное золото» резко повысились на фоне известия об атаке на объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии. Опасения по этому поводу довольно быстро улеглись, что послужило стимулом для последующего сползания фьючерсов на нефть сорта Brent ниже важного психологического и технического уровня $60 за баррель.

На этот раз тревожные известия вновь пришли из ближневосточного региона. Как мы видим, затяжной конфликт США и Ирана имеет тенденцию к периодическому обострению. Это ставит под угрозу стабильность танкерных поставок нефти через Ормузский пролив. Указанным морским путем перевозится порядка 90 % нефти, добываемой в странах Персидского залива.

Добавим, что среднесрочная позитивная динамика российских фондовых индексов и отечественной валюты в значительной мере связана и с тем фактом, что до сих пор не реализовались назревающие санкционные угрозы в отношении РФ со стороны США. Однако вопрос о введении так называемых «санкций из ада» вовсе не снят с повестки дня.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.3 п. или около 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка закрылись акции Роснефть (ROSN RM, +2.89%). Столь сильный однодневный прирост состоялся без значимого информационного повода. По-видимому, он был связан с техническими факторами. Эти бумаги с некоторым опозданием отыграли недавний взлет нефтяных котировок. Кроме того, за минувший месяц они заметно отстали от ушедшего вперед индекса МосБиржи.

Это вполне относится и к акциям Газпром нефть (SIBN RM, +3.25%), которые сумели обновить свой исторический максимум на необычно высоких торговых оборотах. Между тем, нефтяная «дочка» компании «Газпром» вплотную приблизилась к достижению своей стратегической цели по добыче 100 млн тонн нефтяного эквивалента в год.

Существенно лучше рынка также торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, +1.12%), ИнтерРао (IRAO RM, +1.73%), НЛМК (NLMK RM, +1.17%), Алроса (ALRS RM, +1.73%), МосБиржа (MOEX RM, +1.79%), FIVE-гдр (FIVE RM, +2.32%). Таким образом, мы наблюдали выборочные покупки в акциях, относящихся к различным секторам рынка.

Стоит отметить явную слабость акций «Газпрома» (GAZP RM, —0.85%). Вполне очевидно, что это связано с неожиданным срывом планов по завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Свою негативную роль играет и известие о недавней выплате эмитентом $2.9 млрд компании «Нафтогаз Украины» по решению Стокгольмского арбитража. Более того, в СМИ появились сообщения о том, что Украина планирует продать новый иск в отношении «Газпрома» на сумму около $7 млрд в связи с потерей активов в Крыму.

Заметным событием во втором эшелоне стало масштабное падение стоимости бумаг Распадская (RASP RM, —4.07%) и Мечел-ап (MTLRP RM, —3.07%). Эти бумаги корректировались после недавнего сильного прироста. Общим тревожным фактором для мировой угольной отрасли стали разговоры о возможных перебоях с поставками коксующегося угля из Австралии. Это может быть связано с сильными пожарами на указанном континенте. Вместе с тем, основной интригой для акций «Мечела» остается ожидаемый выкуп эмитентом у «Газпромбанка» 34% в Эльгинском угольном проекте в условиях и без того очень высокой долговой нагрузки.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.1%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт.

С учетом слабого пятничного закрытия основных фондовых индексов в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для нейтрального открытия отечественного рынка акций.