Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии понедельника в отсутствие сильных внешних сигналов. Уровень 60 рублей за доллар пока останется серьезной поддержкой для американской валюты.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается несущественное отклонение индекса Мосбиржи — на 0,1-0,3%, в районе 3115-3130 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110 и 3100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3140 и 3150 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Рубль продолжает укрепляться, однако отметка 60 рублей за доллар будет пробита только в случае роста цены на нефть выше 70 долларов за баррель, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Впрочем, на фоне снижения геополитической напряженности, вероятность волны резкого роста цены на нефть невысока. Текущий уровень является привлекательным для спекулятивных покупок иностранной валюты, мы не исключаем подскока курса до 62 в течение ближайшей недели. В понедельник рынок будет следовать за внешними площадками. В фокусе нет корпоративных новостей. Ожидания по курсу доллара 61-61,5 рубля", — оценил он.

Курс доллара ожидается в диапазоне 60,95-61,40 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,3-0,5% в рамках коррекции после публикации декабрьских данных по рынку труда и в ожидании подписания на этой неделе торгового соглашения с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в пределах 1%, японский Nikkei 225 — на 0,5%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,3%.

Стоимость нефти снижается на 0,2% — до 65,09 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1128 доллара против 1,1119 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в пятницу повысился на умеренно-позитивном внешнем фоне и крепком рубле. Курс доллара в пятницу максимально снижался на 41 копейку, до 60,88 рубля. Основные биржевые индексы Мосбиржи и РТС продолжили обновлять максимумы – исторический и 7-летний соответственно.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,18% — до 3123,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,81%, до 1614,69 пункта. В ходе торгов пятницы индекс РТС обновил максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1614,69 пункта, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3130,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 23 копейки и составил 61,06 рубля, евро — на 14 копеек, до 67,90 рубля, следует из данных Московской биржи.