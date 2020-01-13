По итогам пятничных торгов средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа снизилась до 5,90% (-33 бп), а закрытие произошло на еще более низкой отметке в 4,55% (-150 бп), ниже уровня бида Банка России. Индекс RUSFAR составил 6,20% (-3 бп). Как мы отмечали ранее, у банков сформировался комфортный запас свободных резервов. При этом уровень ликвидности в банковской системе, скорее всего, продолжит расти в начале года за счет сокращения объема наличных денег в обращении. Тем временем Федеральное казначейство возобновило регулярные операции краткосрочного рефинансирования, а также депозитные аукционы. В пятницу банки привлекли 383 млрд руб. в рамках операций репо и свопа с Казначейством, а еще 70 млрд руб. регулятор разместил на банковских депозитах. В результате, баланс средств банков на корсчетах в ЦБ РФ в пятницу увеличился до 2,82 трлн руб., на 168 млрд руб. по сравнению с четвергом. До начала очередного периода усреднения, который стартует только 15 января, избыток свободных резервов продолжит оказывать понижательное давление на ставки денежного рынка.

Трехмесячная ставка MosPrime в пятницу повысилась на 1 бп, до 6,43%, однако котировки FRA снизились: в частности, 6x9 FRA закрылась на отметке 6,12% (-8 бп). На наш взгляд, инвесторы начинают дисконтировать продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России, в том числе на фоне показателей инфляции, опубликованных на прошлой неделе. Кривая процентных свопов в пятницу сместилась вниз на 6–8 бп, в том числе 5-летняя ставка закрылась на отметке 6,34%. Ставки NDF снизились на 10 бп, а длинные ставки кросс-валютных свопов опустились примерно на 15 бп.