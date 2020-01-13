В пятницу большинство локальных долговых рынков развивающихся стран торговались в положительной зоне. 10-летние бумаги Индонезии закрылись ниже в доходности на 9 бп, аналогичные облигации Мексики снизились в доходности на 6 бп, выпуски ЮАР и Восточной Европы – на 1–3 бп. Рынок ОФЗ показал еще более сильную динамику. Большинство выпусков ОФЗ-ПД со сроками обращения более 5 лет опустились в доходности на 11–14 бп. Другие среднесрочные выпуски потеряли в доходности 3–8 бп. Ближний конец кривой закрылся в диапазоне 0… —2 бп в доходности. Лидером дня стал выпуск ОФЗ-26225 (YTM 6,36%), чья доходность снизилась на 16 бп. ОФЗ-26221 (YTM 6,32%) закрылся снижением доходности на 15 бп, ОФЗ-26207 (YTM 6,02%), ОФЗ-26228 (YTM 6,2%) и ОФЗ-26230 (YTM 6,41%) снизились в доходности на 14 бп. Реальная доходность линкера ОФЗ-52001 (YTM 2,88%) опустилась на 2 бп. Объем торгов на МосБирже вырос до 35 млрд руб., на 30% превысив среднедневной объем за последний месяц. Наибольший оборот (15 млрд руб.) был зафиксирован в длинных выпусках с постоянным купоном, на втором месте оказались среднесрочные бумаги (11 млрд руб.), на третьем – короткие (6 млрд руб.).

В пятницу Росстат сообщил о том, что месячная инфляция в России по итогам декабря 2019 г. составила 0,4%, в результате чего показатель годовой инфляции опустился до 3,0% против 3,5% в ноябре 2019 г. и 4,3% в декабре 2018 г. Индекс s-core, который является нашим основным индикатором спросовой инфляции, не изменился – 0,34% м/м с исключением сезонности. Таким образом, инфляционное давление остается низким, что, на наш взгляд, может стать аргументом в пользу снижения ключевой ставки на 25 бп на ближайшем заседании Совета директоров Банка России, которое состоится 7 февраля. Наша количественная модель кривой ОФЗ показывает, что рынок на данный момент уже дисконтирует два снижения ключевой ставки по 25 бп каждое на горизонте ближайших 6 месяцев, так что такое решение регулятора не должно стать для него сюрпризом.

Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу достигла своего исторического минимума в 6,18%. Между тем спред между парой ОФЗ-26207/ОФЗ-26221 (в соотношении 0,6/0,4) и ОФЗ-26224 сузился до нуля, достигнув нашего целевого уровня, в связи с чем мы закрываем соответствующую торговую идею. Одновременно мы бы хотели обратить внимание инвесторов на выпуск ОФЗ-26229 (YTM 6,01%), который в данный момент имеет один из самых высоких показателей «ролл-даун» на 1 год среди всех выпусков ОФЗ-ПД (15 бп). Благодаря своей небольшой дюрации он выглядит весьма привлекательно с точки зрения сочетания «риск-доходность» в качестве ставки на возможное увеличение наклона кривой. Реализация такого сценария возможна в том случае, если после снижения ставки до 5,75% ЦБ просигнализирует о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики. Если же окажется, что мы недооценили потенциал снижения ключевой ставки, выпуск ОФЗ-26229 выиграет от дальнейшего снижения доходностей на ближнем конце кривой. При негативном развитии ситуации на рынке короткая дюрация и высокий ролл-даун позволят ограничить убытки. Мы рекомендуем покупать ОФЗ-26229 с целью по доходности 5,75% на горизонте 6 месяцев.