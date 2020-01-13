Ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" ожидается в 2020 или начале 2021 года: нейтрально
Запуск газопровода Северный поток-2 может состояться в конце 2020 г. или в 1к21, заявил президент Владимир Путин в ходе состоявшейся накануне пресс-конференции.
На наш взгляд, сдвиг срока ввода в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 не должен отразиться на экспортных потоках Газпрома в 2020 г., учитывая, что компания заключила новый транзитный контракт с Украиной.
По нашим расчетам, в отсутствие Северного потока-2 в этом году Газпрому придется транспортировать через территорию Украины порядка 75 млрд куб. м газа – то есть больше, чем 65 млрд куб. м, предусмотренных новым контрактом на условиях «бери или плати».
В целом мы не ожидаем, что эта новость каким-либо образом отразиться на рыночной стоимости акций Газпрома. Ранее в СМИ упоминалось, что, если проект не будет завершен к 24 мая 2020 г., то на него могут быть распространено действие Третьего энергопакета ЕС.
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