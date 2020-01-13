Долговой рынок: вновь растет значимость релизов по инфляции
Если в четверг покупки российских гособлигаций носили аккуратный характер, то в пятницу они переросли в полномасштабное ралли, вторя динамике других развивающихся стран. Доходности ОФЗ обвалились на 4-12 бп за день, наиболее выраженно, на участке срочностью 4-10 лет. Объем торгов превысил внушительную отметку в 30 млрд руб.
На данный момент доходности бумаг срочностью до 10 лет находятся ниже 6.25% годовых (текущее значение ключевой ставки). Более того, доходности бумаг срочностью до 4 лет находятся ниже 5.75% годовых, нашего прогноза по ключевой ставке на конец 1п’20. Как следствие, вновь растет значимость релизов по инфляции, которые будут влиять на скорость смягчающих действий Центрального Банка. Уже сегодня в 16:00 Росстат раскроет прирост ИПЦ за период с 1 по 9 января, что в первом приближении укажет на степень провала инфляции в начале 2020-го года.
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