Акции уверенно растут без особых предпосылок к смене тенденции. При этом вполне допустима коррекция к нижней границе тренда с текущим значением 107,5 руб. На это намекает перекупленность бумаг согласно осцилляторам.

В целом картина осторожно позитивная. Трендовые индикаторы на стороне быков, а восходящий тренд стабильно удерживается. Тем не менее любой тренд когда-то заканчивается, а текущий up-тренд продолжается уже достаточно долго. При этом выход наверх за рамки тренда под вопросом, так как текущая скорость подъема и так достаточно высока. Это отражается в крутом наклоне границ тенденции.

Таким образом, технический потенциал роста нельзя назвать высоким. Подъем сопровождается достаточно высокими рисками просадок. Актуальный сценарий: рост не выше сопротивления 115,6 руб. После достижения данной отметки или раньше ожидаю коррекционное движение в сторону нижней границы тренда. Однако в случае поджатия к верхней границе тренда вероятен пробой данной линии (ускорение тренда).

Среднесрочные перспективы с технической точки зрения умеренно позитивные. Консенсус-прогноз 11 инвестиционных домов по данным агентства Reuters составляет 113,3 руб.

Долгосрочные ожидания умеренно позитивные. Котировки ускорили среднесрочную фазу роста, вырвавшись за пределы ее прежних границ наверх.

RSI находится в зоне перекупленности (фактор коррекции), но Stochastic расположен в комфортной зоне быков. Для большей уверенности в начале коррекции имеет смысл дождаться сигнала на продажу по RSI (пробой вниз линии 65%), либо отслеживать сигналы на младших таймфреймах. Однако на данный момент предпосылок для глубокой просадки нет. При этом даже в случае возврата ниже 100 руб. среднесрочная фаза роста останется в силе.

Горизонтальные уровни не обладают высокой надежностью для акций Мосбиржи. Трендовые каналы, а также линии поддержки и сопротивления в приоритете практически на любом таймфрейме.

Уровни поддержки: 111 / 106,2 / 104 / 100,5

Уровни сопротивления: 113,3 / 115,6 / 119,2 / 121



