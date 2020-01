Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс находится вблизи перекупленности, но пока продолжает рост. Признаки «медвежьей» дивергенции демонстрирует показатель RSI. Новые максимумы рынка в 2020 году не подтверждались вершинами по RSI, что создает риск коррекции. Показатель MACD также ухудшился. Тем не менее S&P500 удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года, поэтому в ближайшие дни наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация с поддержкой на уровне в 3210 пунктов.

Традиционно старт сезону отчетов дают банки, что может придать позитивный импульс их акциям. 14 января квартальные результаты представит Citigroup. Ожидается, что EPS банка выросла на 14%, а выручка — на 4%. Менеджмент компании продолжает работу над повышением эффективности через контроль затрат, что может увеличить прибыльность банка. Среди рисков стоит отметить зависимость Citigroup от ухудшения ситуации в мировой экономике, так как, в отличие от конкурентов, больше половины доходов компания зарабатывает не в США. Однако улучшение глобальных перспектив ввиду прогресса в американо-китайских торговых переговорах может обусловить более оптимистичные прогнозы на 2020-й, что позитивно отразится на акциях. Мы рассчитываем на сильные показатели Citigroup и рост его котировок.

15 января результаты за четвертый квартал представит региональный The PNC Financial Services Group, Inc. Публикация способна благотворно отразиться на акциях компании. Консенсус предполагает рост EPS на 5,6% и повышение выручки на 3,3%. Драйверами роста в потребительском сегменте служат повышение комиссионных доходов и цифровая экспансия, которые могут позволить сгладить негативный эффект от снижения процентных ставок. К тому же банк обладает хорошей гибкостью благодаря низкому соотношению между кредитами и депозитами. Более того, региональные банки остаются в благополучном состоянии, так как ФРС продолжает снижать регуляторную нагрузку на некрупные фининституты, фокусируясь на больших. Кризис на рынке репо лишь усилил призывы к ослаблению регулирования, поэтому такие банки, как PNC, могут выиграть от тенденции к снижению контроля со стороны Федрезерва.

15 января выйдет отчет нефтетранспортной компании Kinder Morgan, Inc. Публикация может стать катализатором роста акции на фоне улучшения перспектив в нефтяной индустрии. В четвертом квартале 2019-го Brent прибавила в цене более 10% благодаря оптимистичному взгляду на будущее мировой экономики из-за прогресса в торговых отношениях Китая и США и продления соглашения ОПЕК+. Рост цен на черное золото был благоприятен для показателей компаний, оперирующих в сфере энергетики и транспортировки энергоресурсов, в том числе Kinder Morgan. Консенсус предполагает снижение выручки при росте EPS. Недавняя продажа активов позволит компании уменьшить долговую нагрузку, что может способствовать повышению дивидендов в 2020 году. Предполагаем, что акции могут достичь нашей целевой цены в $22 на отчете.