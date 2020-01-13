С начала 2020 г. российский фондовый рынок стартовал хорошим ростом, обновив очередные исторические максимумы. По итогам минувшей недели индекс РТС вырос на 3,2%, индекс МосБиржи прибавил 1,5%. Национальная валюта укрепилась на 1,7% относительно американского доллара.

За первую отчетную неделю 2020 г., завершившуюся 8 января, чистый приток капитала в Россию составил $94 млн в сравнении с $17 млн на предыдущей неделе. Развивающиеся рынки в целом зафиксировали чистый приток в размере $2,0 млрд, что несколько ниже $2,3 млрд на предыдущей неделе.

Российский рынок рос с начала года и продолжает привлекать инвесторов из облигаций, доходности по которым значительно снизились. На этой неделе мы ожидаем продолжения позитивной динамики индекса.

Глобальные рынки

Глобальные рынки завершили неделю ростом на ожиданиях заключения торговой сделки США и Китая на этой неделе, несколько отодвинув на второй план конфликт между Вашингтоном и Тегераном, разгоревшийся в начале года. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с визитом Вашингтон с 13 по 15 января, где, как ожидается, будет подписана первая часть торгового соглашения между США и Китаем.

В результате американский индекс S&P 500 прибавил 0,9%, европейский Stoxx Europe 600 – 0,2%, а индекс развивающихся стран MSCI EM – 0,9%. Фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона выросли за неделю: японский Nikkei 225 на 0,4%, китайский Shanghai Composite – на 0,3%.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились за неделю на 1,16 млн барр. при ожиданиях их сокращения на 3,25 млн барр. Увеличение запасов нефти произошло в результате резкого роста импорта нефти в страну после его снижения неделей ранее.

Ослабление напряженности в противостоянии США и Ирана после ракетной атаки по военным базам США в Ираке в ответ на произошедшее ранее убийство иранского генерала и нейтрального заявления президента США Д. Трампа по этому поводу вернуло нефтяные котировки к минимальным значениям начала года. Нефть марки Brent подешевела за неделю на 5,7%.

Глобальные рынки сохраняют положительную динамику прошлого года на фоне улучшения взаимоотношений США и Китая, а также быстрого урегулирования конфликта между США и Ираном.

Нефть

Сырьевые рынки в целом подрастали за исключением нефтяных котировок, которые корректировались после значительного повышения в начале года. Мы ожидаем стабилизации цен на нефть и их динамику в диапазоне $64−$67 за баррель Brent.