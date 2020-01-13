Поддержку рублю окажет высокое сальдо текущего счета в I квартале
Начало года на финансовых рынках складывается в позитивном ключе, что в основном обусловлено прогрессом в переговорах США и Китая по торговой тематике. В облигации развивающихся рынков, включая российские еврооблигации, продолжается приток средств инвесторов, что поддерживает их котировки. С начала года индексы Euro-Cbonds IG Corporate EM и Euro-Cbonds IG Russia выросли в пределах 0,2-0,6%.
На рублевом долговом рынке также сохраняется оптимистичный настрой ввиду роста аппетита к риску в глобальном масштабе и благоприятной внутренней конъюнктуры (в частности, инфляция на конец 2019 г. замедлилась уже до 3%). Кривая ОФЗ снизилась еще на 5-15 б.п. Индексы корпоративных и государственных облигаций выросли в пределах 0,2-0,4%.
В ближайшее время мы прогнозируем умеренно позитивную динамику на рынке облигаций EM. Этому способствуют ожидания мягкой монетарной политики ведущих центробанков в 2020 г., а также ожидания прогресса в переговорах США и Китая по торговой тематике.
Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции.
Рубль
Учитывая текущий рост аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов, наблюдаемое с начала декабря укрепление рубля может продолжиться, несмотря на его некоторую переоцененность. Поддержку рублю в ближайшее время окажет и традиционно высокое сальдо текущего счета в первом квартале. Целевой курс национальной валюты на краткосрочном горизонте составляет 60,75-61,25 рубля за доллар.
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