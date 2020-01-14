Неделя началась с роста. Лидерами среди ликвидных бумаг стали акции Интер РАО (+6,14%). Наибольшее снижение показали акции МРСК Центра Приволжья (-4,52%), в них отыгрывалось закрытие реестра на дивиденд. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 61.

АЛРОСА (+2,90%) отчиталась о продажах за 2019-й. За год реализовано продукции на $3338 млн, включая бриллианты стоимостью $64 млн. Минимум продаж – $181 млн, зафиксирован в августе. В декабре объем продаж составил $363 млн, что стало рекордом за 9 месяцев. На динамику продаж в декабре оказал влияние сезонный фактор, а также некоторое восстановление спроса огранщиков после его обвального падения. В прошлом году производители были вынуждены снизить поставки приблизительно на 1/3 из-за проблем огранной отрасли в Индии. Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы восстановления рынка, поскольку, несмотря на высокий спрос на бриллианты, экономика Индии замедляется. Сохраняем рекомендацию «держать», цель – 99 руб.

Yandex (-0,79%) может вывести на рынок Европы каршеринг. Перспективы пилотного проекта, на наш взгляд, пока не определены. Европейский рынок для компании сложнее, чем локальный. Однако, инвестиции в стартап вряд ли превысят $70 млн, так что даже в случае неудачи проекта для финансового положения компании, чьи доходы превышают 100 млрд руб. в год, потеря части инвестиций не критична.

По нашим прогнозам, рынок будет следовать за внешними площадками. Инвесторы сохраняют оптимизм, но вероятен переход к боковому тренду или к коррекции. Возможно, намечается разворот в паре USD/RUB, ориентир – 61-61,50. Прогноз по индексу Мосбиржи – коридор 3300-3160 пунктов.