Внешний фон нейтрален для рубля
В понедельник российский рубль понес потери относительно основных мировых валют. Поводом для снижения стал резкий рост объемов покупок валюты во исполнение бюджетного правила. Так, в период с 15 января по 6 декабря объем покупки иностранной валюты составит 309,9 млрд рублей. Аналогичные объемы покупок проходили в прошлом году в марте, мае и июне. Основным же негативом, способствовавшим волне продаж в рубле, стал резкий рост ежедневных объемов покупки, которые в этот период составят 18,2 млрд рублей в день, против 9,3 млрд рублей в декабре. Дополнительное давление оказало отступление нефти марки Brent ниже 64,5 доллара за баррель. В результате по итогам дня доллар и евро прибавили 0,4% и 0,5% соответственно.
Отметим, что факторами, ограничившими ослабление рубля, стали сохраняющийся спрос на рисковые активы, а также предстоящее возобновление размещения ОФЗ. Эти же факторы сегодня продолжат поддерживать национальную валюту.
Что же касается внешнего фона, то он перед открытием торгов нейтрален для рубля. Так, сегодня с утра рынок энергоносителей консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, а валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику, не давая четких ориентиров для рубля.
В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов на валютной секции Московской биржи. Однако в дальнейшем покупки в рубле могут возобладать, что будет способствовать попыткам закрепления доллара в диапазоне 60,75 – 61,25 рубля за единицу американской валюты.
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