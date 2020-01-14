По итогам торгов 13 января индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 3151,69 п., а РТС на 0,31%, до 1619,73 п.

Отечественный индекс МосБиржи продолжает обновлять рекорды. Секрет столь мощного подъёма остаётся в значениях инфляции, ставки ЦБ РФ и дивидендной доходности рынка. На предстоящие 12 месяцев доходность рынка ожидается на уровне 7,1%. Однако инфляция по итогам декабря замедлилась до 3,0%, а в марте ожидается её падение до 2,5%. Это позволяет рассчитывать, как минимум, на снижение ставки ЦБ РФ до 5,75%.

Соответственно, даже при текущей дивидендной доходности рынка на уровне 6,3% бумаги не кажутся перекупленными. Бумаги «Газпрома» теряли в течение дня более 1,2% на сомнениях рынка, что «Северный поток 2» получится завершить без особых проблем в сжатые сроки. Однако к вечеру пессимизм всё же уступил надеждам на высокую дивидендную доходность бумаги. Одним из лидеров дня стали акции «Сбербанка» (+1,63%), которые всё ещё не учитывают дивидендный потенциал. Среди лидеров завершили день «Интер РАО» (+6,14%), привилегированные «Ленэнерго» (+4,5%), «ЭНЕЛ Россия» (+4,47%) и En+ (+4,15%). Самыми слабыми оказались «МРСК Урала» (-5,11%) и «МРСК Центр» (-4,52%), что связано с дивидендными отсечками. Кроме того, самые большие потери были в бумагах «М.Видео» (-1,99%), «Мечел» (-1,85%) и привилегированных «Татнефть» (-1,56%). Объём торгов на Московской Бирже составил 53,874 млрд рублей.

Рубль начинал день с укрепления до 60,883 за доллар, но затем Минфин приземлил мечты «быков», объявив параметры валютных интервенций на ближайший месяц. С 15 января по 6 февраля на покупку валюты в рамках бюджетного правила будет направлено 244,5 млрд рублей по сравнению с 195,5 млрд рублей с 6 декабря по 14 января. Таким образом, ежедневные покупки составят 18,2 млрд рублей по сравнению с 9,3 млрд рублей в предыдущий период, а с учётом отложенных закупок сумма возрастает до 21 млрд рублей в день. Нефть также не способствовала оптимизму в рубле, так как котировки Brent упали к вечеру ниже $64,5 за баррель. Впрочем, пока ещё рано говорить о каком-то среднесрочном, или долгосрочном развороте тенденции. Экспортёры начинают конвертировать свою валютную прибыль для уплаты налогов, что частично компенсирует негативное влияние увеличения операций Минфина в рамках бюджетного правила.

S&P 500 и NASDAQ обновили свежие максимумы, а вот DJIA отстал. Главной новостью дня стало то, что американский Минфин более не собирается называть Китай валютным манипулятором. В отдельных бумагах проявлялась реакция на повышение или понижение рекомендаций. Благодаря аналитикам бумаги Tesla взлетели на 9,77%, а Nvidia Corp. на 3,14%. Известный инвестор Уоррен Баффет полагает, что сегодня стоит купить FedEx (+1,7%), так как компания оказалась слишком дешёвой для её слоновьих размеров. Меж тем, ещё один «слон» рынка – Boeing Co. (+0,67%) оказалась на пересмотре кредитного рейтинга в Moody’s. Президент ФРБ Атланты Р. Бостик выразил обеспокоенность, что американский бизнес может продолжить сокращение расходов, если торговая неопределённость сохранится. Глава ФРБ Бостона Э. Розенгрен ожидает длительный период низкой инфляции и высокой занятости, хотя он и признаёт, что у ФРС нет большого опыта жизни в подобной экономической среде. По итогам дня DJIA вырос на 0,29% до 28907,05 п., а S&P 500 поднялся на 0,7% до 3288,13 п.

Настроения в Азии были преимущественно позитивными, хотя индексы в Китае всё же испытывали проблемы с ростом. Удаление КНР из списка валютных манипуляторов американским Минфином было благосклонно принято рынками. Кроме того, экспорт Китая в декабре вырос на 7,6% при ожиданиях роста на 3,2% и падения на —1,3% в предыдущем месяце. Импорт увеличился на 16,3% при ожиданиях роста на 9,6% и скромного повышения на 0,5% в ноябре. Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до $46,79 млрд с $37,93 млрд в ноябре. Сальдо торгового баланса с США сократилось до $23,18 млрд с $24,6 млрд в ноябре . На этом фоне доллар упал ниже 6,9 юаней. К 8:50 мск NIKKEI 225 — 24006,40 п. (+0,65%), Hang Seng — 28870,15 п. (-0,29%), Shanghai Composite — 3111,42 п. (-0,13%).

Импорт нефти Китаем в декабре снизился до 10,78 млн бар. в сутки по сравнению с 11,13 млн бар. суточных поставок в ноябре. Однако годовой объём нефтяного импорта увеличился на 9,5%, или 506 млн тонн. Импорт газа вырос за год на 6,9% по сравнению с 31,9% ростом в 2018 году. Нефть весьма слабо отреагировала на китайскую статистику и очередные признаки улучшения торговых отношений США и КНР. Reuters приводит предварительные результаты опроса аналитиков по запасам в США. На рынке ожидают, что запасы нефти могли сократиться на 0,8 млн бар. а вот запасы бензина продолжили расти десятую неделю подряд. Ливийская тематика также присутствует на рынке, но пока не учитывает того, что маршал Хафтар так и не подписал соглашение о перемирии с правительством национального единства, так как предложенный договор не отвечает на многие вопросы. В частности, он требовал ввода сил национальной армии Ливии в Триполи и вывод иностранных наёмников. Соответственно, боевые действия в нефтеносной стране могут продолжиться. К 9:10 мск Brent — $64,37 (+0,26%), WTI — $58,19 (+0,19%), Золото — $1538,6 (-0,77%) Медь — $6293,12 (-0,23%), Никель — $13965 (-0,92%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 97,38 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,86% по сравнению с 1,85% накануне. К 9:10 мск пара EUR-USD — $1,114 (+0,04%), GBP-USD — $1,299 (+0,02%), USD-JPY – 110,09 (+0,14%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки продолжают получать сигналы о том, что США и КНР подпишут торговое соглашение первой фазы, а также начинают применять различные договорённости на практике. Китайский импорт неожиданно сильно ускорился в декабре, хотя в значительной степени это связано с закупками продовольствия. Тем не менее, оживление экспортно-импортных операций Китая — это хорошая новость для российских экспортёров. Поэтому рынок может продолжить рост на ожиданиях оживления международной торговли. Впрочем, он также всё ещё относительно дёшев с учётом прогнозируемой доходности в сравнении со ставкой ЦБ РФ.