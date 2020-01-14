Денежный рынок: однодневные ставки продолжают снижаться
Вчера ЦБ РФ провел однодневный депозитный аукцион тонкой настройки, установив лимит на уровне 1 100 млрд руб. Банки разместили 975 млрд руб. по средневзвешенной ставке 6,16%. Между тем задолженность банков по однодневному репо перед Казначейством сократилась на 200 млрд руб., так что совокупный отток ликвидности из системы составил почти 1,2 трлн руб. Как мы писали ранее, банки накопили достаточный объем средств на корсчетах для соблюдения норматива усреднения. В результате на денежном рынке образовался избыток свободных резервов, которые регулятор попытался стерилизовать посредством однодневного депозитного аукциона. Стоит напомнить, что очередной период усреднения стартует завтра. Сегодня ЦБ также проведет регулярный недельный депозитный аукцион.
Между тем индекс RUSFAR по итогам вчерашней сессии опустился до 6,03% (-17 бп). Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа снизилась на 9 бп, до 5,81%; закрытие произошло на отметке 5,75% (+120 бп). Ставки NDF выросли на 5–8 бп, в том числе 6-месячная закрылась на уровне 5,78% (OIS). Более длинные ставки кросс-валютных свопов почти не изменились. 3-месячная ставка MosPrime составила 6,45% (+2 бп). Однако наклон кривой ставок FRA продолжил уменьшаться, а ставка 9x12 FRA закрылась на отметке 6,04% (-6 бп). Кривая процентных свопов сместилась вниз на 4–5 бп, 5-летний процентный своп завершил сессию на уровне 6,32%.
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