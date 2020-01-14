В понедельник оборот торгов в сегменте ОФЗ на МосБирже снизился до 24 млрд руб. (0,9x от среднедневного объема за месяц) против 35 млрд руб. в пятницу. 60% всего объема пришлось на среднесрочные выпуски. Дальний конец кривой сместился вниз на 2-3 бп. Стоит отметить, что ОФЗ-26230 (YTM 6,37%), опустившийся в доходности на 4 бп, продолжил опережать аналоги на кривой. Среднесрочные выпуски снизились в доходности на 3-5 бп, за исключением отрезка 6-10 лет, закрывшегося без изменений. Короткие ОФЗ опустились в доходности на 2-8 бп. ОФЗ-ИН и флоутеры завершили торги приблизительно на тех же уровнях. Облигации других развивающихся стран торговались разнонаправленно. Длинные облигации Турции опустились в доходности на 22 бп, Индонезии – на 6 бп, тогда как выпуски Мексики, ЮАР и Индонезии прибавили в доходности 2-5 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры первых аукционов в 2020 г. Учитывая длинный перерыв, мы полагаем, что министерство может предложить комбинацию из длинного и среднесрочного ОФЗ-ПД. Стоит напомнить, что в последний раз Минфин проводил аукционы по размещению ОФЗ 18 декабря 2019 г. На наш взгляд, одним из предлагаемых Минфином выпусков может стать ОФЗ-26230, поскольку в последние несколько сессий спрос на него был высоким. Доступный к размещению остаток по этому выпуску составляет 163 млрд руб.