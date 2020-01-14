Вчера АЛРОСА представила данные по продажам за декабрь. Продажи необработанных алмазов в минувшем месяце выросли на 9% относительно уровня годичной давности и на 25% по сравнению с ноябрем, составив $352 млн. По итогам всего 2019 года этот показатель достиг $3,27 млрд, что на 26% ниже, чем в 2018. Продажи бриллиантов в декабре составили $12 млн, а совокупный объем реализации бриллиантов и необработанных камней в декабре достиг $364 млн.

Напомним, у De Beers итоги 10-го (декабрьского) цикла 2019 года выглядят несколько хуже: по сравнению с предыдущим циклом продажи выросли на 6% — до $425 млн, однако это на 21% ниже показателя годичной давности.

Заместитель гендиректора АЛРОСА Евгений Агуреев отметил, что в декабре появились признаки стабилизации спроса на алмазы — восстановлению глобального рыночного баланса способствовала гибкая сбытовая стратегия производителей. По словам Евгения Агуреева, спрос на ювелирные изделия со стороны конечных потребителей достаточно высок — об этом свидетельствуют рождественские продажи, которые, по предварительным данным, в некоторых регионах были выше, чем годом ранее.

Наше мнение. Декабрьские продажи оказались в среднем на 17% выше наших прогнозов ($280-320 млн). Поскольку помесячная динамика этого показателя у АЛРОСА в декабре была заметно лучше, чем у De Beers, можно предположить, что это обусловлено ростом средней цены реализации у российской компании благодаря более выгодному ассортименту продаж. При этом средняя цена реализации в сегменте алмазов ювелирного качества у АЛРОСА, вероятно, будет выше, чем мы прогнозировали на 4К19 ($135/карат).

В следующий четверг, 23 января, АЛРОСА представит операционные результаты за 4К19, включая объемы продаж и цены. Эти данные позволят оценить, какими будут финансовые показатели за последний квартал прошлого года. Публикация финансовой отчетности ожидается 10 марта.

По нашей предварительной оценке, EBITDA за 4К19 могла составить около $400 млн, что примерно на 15% выше нашего прогноза ($345 млн) и более чем на 30% превышает консенсус-прогноз Bloomberg для этого показателя ($302 млн). Таким образом, чистая прибыль за 4К19 может достичь приблизительно $250-300 млн (т. e. за 2П19 этот показатель может составить $450-500 млн), а значит, АЛРОСА может выплатить $225-250 млн дивидендов за 2П19 при дивидендной доходности 2-2,5% (исходя из того, что на выплаты будет направлено 50% чистой прибыли).

В нашем недавнем обзоре по АЛРОСА мы отмечали, что компания может справиться с неблагоприятной ситуацией на рынке алмазов за счет реализации более дорогостоящих камней из своих значительных запасов, и это, в свою очередь, должно поддержать ее рентабельность и свободные денежные потоки. Кроме того, в обзоре мы прогнозировали довольно сильные операционные и финансовые результаты за 4К19 и повысили рекомендацию по акциям АЛРОСА с Продавать до ДЕРЖАТЬ.