Правительство может обсудить передачу контрольного пакета в РусГидро в собственность ее дочерней компании – РАО Дальнего Востока – с увеличением доли государства в самом РАО ДВ, согласно сообщению Коммерсанта, который не называет источников. Такая схема обсуждалась в 2015 г., но не получила одобрения.

Гипотетическая «рокировка» РусГидро и РАО ДВ в рамках группы была бы позитивным шагом для миноритарных акционеров РусГидро, так как привела бы в соответствие необходимость финансовой поддержки РАО ДВ и интересы миноритарных акционеров. Однако принятие такой схемы остается неопределенным, в частности на фоне предыдущих решений в отношении нее. Тем не менее сам факт обсуждения является позитивным для восприятия акций РусГидро.