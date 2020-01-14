Имеются высокие шансы на снижение ставки Банка России в феврале
Инфляция за 1–9 января составила 0,3% в связи с индексацией тарифов. Столь сильный рост следует рассматривать как нормальный для января.
Тарифы ЖКХ повысились на 0,1–1,5%, тарифы на транспорт – на 1–2%. В годовом исчислении инфляция упала ниже 3,0%.
По нашим оценкам, инфляция продолжит замедляться до 2,5% г/г в 1К20 из-за эффекта высокой базы в результате повышения НДС в прошлом году.
Следующее заседание ЦБ РФ запланировано на 7 февраля. Являясь опорным, оно будет сопровождаться обновлением прогноза и пресс-конференцией председателя ЦБ РФ. В отсутствие негативных новостей со стороны геополитической ситуации или цен на нефть на данный момент имеются высокие шансы на снижение ключевой ставки 7 февраля.
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