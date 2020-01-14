На глобальных площадках накануне наблюдались преимущественно оптимистичные настроения. Как следствие, американский фондовый индекс S&P500 в очередной раз обновили исторический максимум, увеличившись на 0.7%, а цены на золото продолжили снижение и просели практически на 1%.

Поводом для оптимизма стало решение Минфина США исключить Китай из списка валютных манипуляторов в преддверии подписания первой фазы торгового соглашения, которое запланировано на завтрашний день. Как сообщил Минфин США, решение связано с тем, что Китай воздерживается от конкурентной девальвации юаня, обеспечивая прозрачность и подотчетность валюты.

В утренние часы неплохой внешний фон для рынков формируют и данные по китайской торговле, согласно которым как экспорт, так и импорт КНР в декабре выросли значительно сильнее ожиданий аналитиков (7.6%vs 2.9% г/г и 16.3% vs 9.6% г/г соответственно).

Сегодня стартует сезон корпоративной отчетности в США. И хотя отчеты американских компаний могут оказаться хуже ожиданий, сегодня ФРС опубликует объем покупок казначейских векселей в ближайшем месяце, что способно поддержать настроения инвесторов и фондовые рынки, если покупки останутся на уровне 60 млрд. долл./мес. Напомним, что более мягкая политика ФРС и увеличение долларовой ликвидности в системе в конце прошлого года выступили одним из основных факторов оптимистичных настроений на финансовых рынках.

Российский валютный рынок

Рубль накануне умеренно слабел в основных валютных парах, потеряв 0,4% в паре с долларом и 0,5% в паре с евро. Ослабление российской валюты началось в ответ на публикацию информации от Минфина об объеме покупок иностранной валюты с 15 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила. Ежедневные покупки с учетом отложенных покупок составят 21 млрд. руб., что практически в 2 раза превышает объемы покупок в предыдущие месяцы и является исторически максимальным объемом с момента введения в действие бюджетного правила в 2017 году. Резкий ежедневный рост объемов покупок в значительной мере связан с календарным фактором на фоне большого количества выходных в январе. Покупки прошлого месяца были равномерно распределены между 23 торговыми днями. Объявленная вчера сумма покупок (309,9 млрд. руб.) должна быть реализована лишь за 17 торговых дней.

Кроме того, росту объемов покупок способствовало увеличение рублевой цены нефти за расчетный период, а также возможный рост добычи или экспорта углеводородов в конце года (статистика по данным показателям пока не опубликована). В феврале действие календарного фактора прекратится, поэтому объемы ежедневных покупок, по всей вероятности, вернутся ближе к значениям сентября-декабря. Реакцию рубля на рост покупок валюты в целом можно считать локальной историей.

Ключевыми факторами для рубля остаются настроения на мировых финансовых рынках, которые пока остаются оптимистичными благодаря ожиданиям подписания первой фазы торговой сделки, а также опубликованным сегодня сильным данным по экспорту из Китая.