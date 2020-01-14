Visa купила финансовый стартап Plaid за $5,3 млрд. Программное обеспечение Plaid позволяет стартапам подключаться к банковским счетам пользователей и работает с Venmo, мобильным инвестиционным приложением Robinhood и криптовалютными биржами Coinbase и Gemini. По словам представителей Plaid, в США компания обслуживает 25% владельцев банковских счетов через свое приложение. С 2013 года, когда появилась Plaid, у нее стабильно увеличивается клиентская база. Компания обслуживает более 11 тыс. банков и более 20 млн клиентских счетов. Более конкретные цифры или полный список партнеров она не называет, но, по данным Plaid, ее клиентская база удвоилась с 2017-го по 2018 год и расширилась до Великобритании и Канады.

У Plaid есть сложности во взаимодействиях с банками. Они возникают в связи с тем, что потребители предоставляют свои банковские данные для входа сторонним финтехам, а не используют безопасные API (интерфейсы прикладного программирования), которые могут передавать данные из банка без выпуска паролей. К примеру, JPMorgan Chase недавно заявлял, что запретит финтехам использовать пароли своих клиентов для доступа к учетным записям. Купив Plaid, Visa может помочь стартапу перейти на более безопасный способ предоставления данных. Также считаем, что это расширит возможности самой Visa, которая, по всей видимости, разрабатывает платформу для обслуживания различных способов транзакций, включая биткоин.

Сделка будет финансироваться за счет собственных денежных средств и заемного финансирования. Visa рассчитывает, что сделка ускорит рост ее чистой выручки к 2021 году в пределах 1%. Мы оцениваем данный сценарий как базовый, ведь за последние 12 месяцев выручка Visa составила почти $23 млрд, и эффект синергии немного превысит 4% от суммы сделки. С учетом синергии между Visa и Plaid данная сделка является оправданной, и мы ожидаем дальнейшего роста цен на акции Visa. Целевая цена по ним — $211 благодаря повышению выручки и exit мультипликатора EV/Sales 16x.



