Спрос на безопасные активы немного улучшается. Облигации умеренно прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась ниже 1,85%. Золото в нуле и торгуется чуть ниже $1550 за унцию. Нефть марки Brent опускается под отметку $65 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня невысокий. Динамика S&P500 в ходе предстоящей сессии будет зависеть от первых квартальных отчетов крупных банков. Уверенные результаты и оптимистичные прогнозы могут позволить индексу остаться выше 3280 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике индекса потребительских цен в декабре. Консенсус предполагает сохранение базовой инфляции на уровне в 2,3% в годовом выражении. Это близко к цели ФРС, что позволит регулятору оставить ставки на текущем уровне. Отчет по рынку труда зафиксировал замедление роста заработных плат, поэтому ждать ускорения инфляции не приходится.

Традиционно старт сезону отчетов дают банки. Сегодня результаты представят Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo. У Citigroup и JPM ожидается рост и выручки. Результаты JPMorgan Chase & Co в четвертом квартале позволят инвесторам оценить состояние экономики США. Улучшение глобальных перспектив ввиду прогресса в американо-китайских торговых переговорах может обусловить более оптимистичные прогнозы менеджмента Citigroup на 2020-й, что позитивно отразится на его акциях. Well Fargo ждет снижения доходов при росте EPS, что станет первым результатом для нового CEO. Помимо банков свой отчет представит авиакомпания Delta. Авиаперевозчик рассчитывает на рост прибыли и выручки, в то время как его конкуренты столкнулись с проблемами эксплуатации Boeing 737 Max.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о продолжении роста, несмотря на признаки перекупленности. Одновременно наблюдаются признаки «медвежьей» дивергенции по показателю RSI. Новые максимумы рынка в 2020 году не подтверждались вершинами по RSI, что создает риск коррекции. Показатель MACD при этом улучшился. S&P500 уверенно удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой. Возможно, индекс намерен протестировать продолжающуюся с 2009 года линию тренда, которая выступала сопротивлением в период с 2012-го по 2015 год, а также в начале 2018-го.



