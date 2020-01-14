Вчерашний день стал еще одной ступенькой в череде подъема к заоблачным вершинам. Уже, кажется, и поводов не должно быть для нового роста, и весь позитив должен быть давным-давно отыгран. Но нет! Все время находится еще какой-то новый повод для нового рывка наверх. Так было и вчера. Причем вчера старались все — и власти, которые дали повод для очередного всеобщего «ликования», и инвестиционные аналитики, которые апгрейдили целый ряд значимых акций.

Что касается первого, то сигналом к массовым покупкам в целом по рынку стало сообщение о том, что американские власти сняли с Китая введенное летом прошлого года обозначение «валютный манипулятор», которое предполагало введение самых разных санкций и ограничений по финансовым операциям различного уровня. В результате, инвесторы массово взбодрились и понесли индексы к очередным историческим максимумам. И к концу дня индекс S&P500 уже совсем вплотную приблизился к отметке в 3300 пунктов. А это, напомним, цель, установленная многими ведущими инвестиционными домами на конец этого года. Мы ее достигли за 2 недели. И что теперь, спрашивается, делать дальше?

Но еще больше усилий для роста приложили вчера ведущие мировые инвестиционные дома, которые «покрывают» акции тех или иных эмитентов и которые вчера дружно стали апгрейдить своих «подопечных».

Так, существенный вклад во вчерашний рост внесли аналитики DA Davidson, поднявшие оценку акций Apple (AAPL, +2,14%) на фоне обещаний лидера мировой капитализации выпустить до конца года смартфоны, основанные на 5G технологиях. Постарались также аналитики Credit Suisse, поднявшие target price еще одного лидера технологического сектора компании Microsoft (MSFT, +1,20%) со 155 до 180 долларов за акцию.

Не остались в стороне от этого процесса и аналитики Оппенгеймера, круто пересмотревшие свои оценки по поводу акций Tesla (TSLA, +9,77%) и поднявшие target price по акциям этой компании с 358 до 612 долларов. Как результат, мы наблюдали вчера очередной «полет в космос» акций Tesla. Ну, и наконец, добавили свои «3 цента» в общую копилку позитива аналитики Дойче банка, которые мониторят акции General Electric (GE, +3,89%). Результат этих комментариев, как говорится, налицо и акции GE, судя по всему, продолжают свой уверенный путь наверх. Следующая цель у них лежит где-то на уровнях близких к 15 долларам.

Что касается лузеров вчерашнего дня, то ими достаточно неожиданно оказались акции медицинских компаний и прежде всего тех, кто занимается обслуживанием населения в рамках программ медицинского страхования. Связано это было прежде всего с тем, что кандидат в президенты США Берни Сандерс поднял очередную волну обеспокоенности по поводу рынка частного медицинского страхования. И накрыло этой волной прежде всего лидеров сектора — компании UnitedHealth (UNH, —3,14%) и Anthem (ANTM, —3,57%). Впрочем, сильно расстраиваться все же пока не надо — такие волны негатива поднимаются регулярно, но сам сектор медицинского облуживания все равно достаточно динамично развивается и при любом раскладе будет развиваться и дальше.

Ожидания рынка 14 января

Ключ на старт. Сезон отчетности открывается. И весь рынок замер в ожидании. Плюс ко всему на завтра намечено «историческое» (хотя, наверное, слово историческое здесь можно написать и без кавычек) подписание 1-й фазы торгового договора между США и Китаем. И это те события, которые могут определить дальнейший путь всего фондового рынка в целом. И рынок подошел к этим реперным точкам просто-таки в блестящей форме. Лучше кажется и не может быть. Ну что ж, тем интересней будет наблюдать, как будут развиваться события дальше.

Что же касается сегодняшнего дня, то как уже было сказано выше, мировые рынки остановились в ожидании этих важных событий. Измнения сегодня минимальны — кто-то немного в плюсе, кто-то в таком же минусе. Фьючерсы на основные американские индексы на всякий случай жмутся к нулевым отметкам и точно никуда не спешат. Тем более после вчерашнего достаточно сильного по нынешним временам роста. Поэтому прежде всего ждем сегодня информации от банков JPMorgan Chase (JPM), WellsFargo (WFC) и Citigroup (C) с их отчетностью о своей деятельности по итогам 4-го квартала 2019 года. Ну и конечно не забываем об отчетности одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков — компании Delta Air Lines (DAL). К счастью, отчетность от всех этих компаний появится еще до начала торгов и у инвесторов будет время переварить полученную информацию и сделать правильные выводы. Остается только дождаться — какие именно выводы будут сделаны? Вверх или вниз? Вы уж, пожалуйста, определитесь!

На фоне старта сезона отчетности несколько блекнет значимость макроэкономических данных. Их сегодня немного, но они достаточно важны. В 16-30 мск появятся данные о потребительской инфляции за декабрь. Но аналитики здесь особых изменений не ожидают и темпы роста потребительских цен должны остаться теми же, что и ранее — на уровне 0,2% месяц к месяцу. Вот такой расклад сил на сегодня. Поэтому, ждем-с…