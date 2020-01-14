В полугодовом докладе Конгрессу по вопросам валютной политики Минфин США исключил Китай из списка валютных манипуляторов, в который он был включен в августе 2019 г. Учитывая тенденцию к снижению профицита счета текущих операций КНР в процентном отношении к ВВП, прошлогоднее решение было в первую очередь политическим шагом. Теперь Минфин исходит из того, что Китай будет принимать усилия для недопущения девальвации национальной валюты. В настоящий момент юань уже укрепляется относительно доллара, по состоянию на сегодняшнее утро торгуясь на отметке 6,87.

Для инвесторов курс юаня к доллару является одним из индикаторов риска, и ослабление юаня расценивается как сигнал, негативный для рынков акций. Что интересно, в настоящее время снижение демонстрирует индекс доллара, на графике которого в начале января образовался «крест смерти». Также стоит отметить, что, хотя Минфин США отказывается это признавать, американские власти сами периодически прибегают к девальвации доллара в качестве инструмента защиты своей экономики. То, что для Белого дома слабый доллар является более предпочтительным, ни для кого не секрет. А дефицит госбюджета, уже достигший триллиона долларов и продолжающий расти, в сочетании с более высокими темпами расширения баланса ФРС (по сравнению, например, с балансом ЕЦБ) указывает на то, что ослабление американской валюты будет продолжаться.

Ослабление китайского юаня расценивается как канал «экспорта» дезинфляции из КНР в страны – торговые партнеры Китая и снижения их экспортной конкурентоспособности. На протяжении последнего года рост экспорта из стран Азии замедлялся, что существенно подорвало состояние мировой торговли. Однако сейчас уже появляются признаки разворота в сторону роста мирового экспорта. Согласно опубликованным сегодня данным, объем экспорта из КНР в декабре вырос на 7,6% после четырех месяцев непрерывного снижения. Темпы роста китайского экспорта в 2019 г. составили 0,5%. Экспорт в США также показал улучшение в декабре, сократившись на 14,6% г/г против падения на 23% в ноябре.

В конце этой недели будут опубликованы данные по ВВП и экономической активности Китая за последний месяц. Наибольший интерес представляют потенциальные признаки стабилизации в промышленном производстве и розничной торговле. Однако так или иначе, на долгосрочном горизонте экономический рост в Китае будет замедляться, что связано с необходимостью снижения долговой нагрузки на экономику и дальнейшим переходом к экономической модели, ориентированной на внутренне потребление.

Согласно модели Bloomberg Economics, в этом году темпы роста ВВП Китая составят 5,9% против 6,1% в 2019 г. Такова ситуация накануне подписания первого этапа торговой сделки между США и Китаем, назначенного на завтра. Снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем привело к тому, что вчера индексы S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы. Однако некоторую настороженность вызывает то, что теперь фокус США сместился на ЕС, и на этой неделе представители их торговых ведомств будут обсуждать введение новых таможенных пошлин в отношении товаров из ЕС.

В следующий понедельник МВФ представит в Давосе новый доклад Перспективы развития мировой экономики. Основной месседж предыдущего доклада, опубликованного в октябре, заключался в том, что экономический рост во всем мире синхронно замедляется. Тогда МВФ понизил свою оценку темпов роста мирового ВВП в 2019 г. до 3,0%, что стало самым низким показателем за период после финансового кризиса. МВФ подчеркнул, что негативное влияние на темпы роста мировой экономики продолжают оказывать повышение торговых барьеров и усиление торговой напряженности. По оценке фонда, к 2020 г. торговая война между США и Китаем может сократить глобальный ВВП на 0,8%. МВФ также отмечал, что давление на темпы роста мирового ВВП оказывает ситуация, складывающаяся в некоторых развивающихся экономиках, а также структурные факторы, такие как низкие темпы роста производительности труда и старение населения в развитых странах. Дэвид Розенберг указывает на структурные проблемы в экономике США, где рост совокупного предложения (то есть производительности труда и рабочей силы) и совокупного спроса замедлился до минимума с 1950-х годов. Индикаторы состояния американской экономики в последнее время выглядят как минимум неоднозначно и во всяком случае не гарантируют, что наступления рецессии удастся избежать.

Значение индекса ISM обрабатывающих отраслей и темпы роста занятости в США откатились до уровней 2009 г. Исходя из используемой ФРБ Нью-Йорка модели прогнозирования ВВП, американская экономика в текущем квартале растет лишь на 1,2%, что, как считают многие экономисты, близко к «скорости сваливания». По оценке министра финансов США Стивена Мнучина, рост ВВП США по итогам года составит 2,5–3,0%. Прогноз МВФ на 2020 г., представленный в октябре прошлого года, равен 2,1%. Следует отметить, что вопреки снижению процентных ставок и вливаниям Федрезервом ликвидности на 400 млрд долл. рост кредитования коммерческих и промышленных предприятий в США замедлился почти до нуля. В прошлом такое резкое снижение темпов роста кредитования зачастую оказывалось предвестником рецессии.

Очередные прогнозы МВФ едва ли укажут на потенциальную рецессию в мировой или американской экономике – с большей вероятностью они не будут существенно отклоняться от предыдущих оценок и, как обычно, будут сопровождаться оговоркой о рисках. В октябре прошлого года МВФ предсказывал восстановление динамики мирового ВВП в 2020 г. до 3,4%, чему должен способствовать рост экономики развивающихся стран на 4,6%. МВФ пояснил, что приблизительно наполовину ускорение будет обусловлено восстановлением или смягчением рецессии в так называемых «проблемных» развивающихся экономиках – Аргентине, Иране и Турции, а в остальной части – улучшением макроэкономических показателей таких стран, как Индия, Бразилия и Саудовская Аравия. Таким образом, прогноз МВФ по ВВП развивающихся стран не имеет под собой прочных оснований и вполне может не оправдаться. Экономика Японии, по последним данным, в 4к19 сократилась на 3,0% в годовом выражении, а Goldman Sachs только что повысил оценку вероятности наступления рецессии в Японии до 38%. Согласно имеющимся расчетам, максимальный эффект от реализуемых мер фискального стимулирования в 2020 фискальном году добавит к росту ВВП страны не более 0,3%.

Согласно опубликованным вчера данным о ВВП Великобритании за ноябрь, рост британской экономики в сентябре–ноябре относительно предыдущего трехмесячного периода составил всего 0,1%. У Великобритании нет 100%-го иммунитета от экономических проблем еврозоны, одним из последних симптомов которых стало падение производства автомобилей в Германии до 25-летнего минимума. Правда, результаты последних выборов устранили значительную часть политической неопределенности, и хотя пока не совсем ясно, как в конечном итоге будет выглядеть торговое соглашение между Великобританией и ЕС, которое должно быть подписано по окончании переходного периода в конце этого года, данные последнего опроса финансовых директоров британских компаний Deloitte свидетельствуют о самом значительном росте оптимизма за всю 11-летнюю историю исследования, позволяя прогнозировать рост капиталовложений. Британский бюджет, который будет представлен 11 марта, будет содержать определенные меры фискального стимулирования, что позволит реализовать отложенный спрос и, таким образом, положительно скажется на темпах роста экономики. Сейчас также все больше говорят о том, что на заседании комитета по монетарной политике Банка Англии в конце этого месяца (последнем, на котором будет председательствовать Марк Карни) регулятор может объявить о снижении ставок.

Участники финансовых рынков надеются, что в этом году глобальная экономика наконец возьмет курс на восстановление темпов роста, однако для этого необходимо, чтобы крупнейшие экономики мира начали демонстрировать значительные улучшения ключевых индикаторов, чего пока не происходит. В числе основных рисков не только сохраняющаяся напряженность в торговой сфере, политическая неопределенность в США и геополитика, но и факторы, связанные с действиями крупнейших центробанков, чья политика способствует формированию пузырей во всех сегментах рынка. Их схлопывание может без труда дестабилизировать как финансовую систему, так и реальную экономику.