Потенциал укрепления рубля еще не исчерпан
В аналитической записке от 10 июля 2019 г. «USD/RUB: устойчивая тенденция к укреплению рубля сохраняется» мы сделали вывод о том, что «в рамках базового сценария курс доллара к рублю может опуститься к сильному уровню поддержки 61,60 руб./долл. на горизонте 3–6 месяцев». Кроме того, было указано на то, что «более оптимистичный сценарий предполагает прорыв этого уровня поддержки сверху вниз и тестирование психологической поддержки 60 рублей».
Наша техническая цель 61,60 руб./долл. была достигнута 25 декабря 2019 г., а уверенный прорыв ниже этого уровня поддержки случился 8 января 2020 г. Таким образом, наш предыдущий базовый аналитический прогноз полностью реализовался, и начал исполнятся оптимистичный сценарий.
Цель данного комментария – спрогнозировать динамику валютной пары USD/RUB на горизонте шести месяцев на основе специального цифрового анализа временных рядов и классического технического анализа.
Проведенный анализ временных рядов пары USD/RUB с разными частотами дискретизации позволяет сделать следующие выводы:
1). И долгосрочный и среднесрочный тренды в паре USD/RUB в настоящее время по-прежнему являются нисходящими и ускоряются, на что указывают основные трендовые и опережающие индикаторы.
2). С позиции технического анализа есть основания полагать, что по крайней мере в 1П20 рубль может продолжить укрепление против доллара, и наш предыдущий оптимистичный технический сценарий имеет шансы реализоваться.
3). Наш новый технический ориентир для курса доллара лежит в диапазоне 58,56–60,00 руб. и может быть достигнут уже на горизонте шести месяцев. Вероятно, в этом диапазоне и будет сформирован годовой минимум курса доллара.
4). В краткосрочном плане нельзя исключить несильную повышательную техническую коррекцию в паре USD/RUB (в сторону ослабления рубля), поскольку технические предпосылки для этого имеются.
Ожидаемая динамика пары USD/RUB может благотворно сказаться на российских ОФЗ в 1П20.
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