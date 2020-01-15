Индекс МосБиржи во вторник успел в очередной раз переписать исторические максимумы и сходил в район 3165 п. Однако во второй половине дня по российскому рынку прокатилась волна распродаж. Подобное движение не должно вызывать удивления, учитывая высокий уровень рыночной перекупленности, наблюдавшийся в последние дни.

Сегодня дополнительным фактором давления выступают сообщения о том, что действующие торговые тарифы США в отношении китайских товаров, скорее всего, останутся неизменными до президентских выборов, которые пройдут в ноябре, пишет Bloomberg. Министр финансов Стивен Мнучин, выступая перед журналистами, отметил, что тарифы могут сохраняться до того, как две страны достигнут договоренностей по второй фазе торгового соглашения.

Масштаб снижения российского рынка пока незначительный и затронул лишь некоторые ликвидные фишки. Текущая коррекционная волна способна получить продолжение. При этом речь может идти об умеренном откате с целью выхода рынка из состояния сильной перегретости. Без появления общерыночных негативных драйверов для развивающихся площадок на существенный спуск по российским индексам пока сложно рассчитывать.

В последние недели рынок рос без остановок, при этом приток инвесторов мог столкнуться с недоинвестированием, ведь не было возможности купить на откатах из-за их отсутствия. В связи с этим предположу, что объем отложенного спроса при снижении рынка акций может быть весьма значительным. При прочих равных это позволит избежать разворота тренда и масштабного падения. Шансы на повторное движение к новым максимумам еще сохраняются.

Если ориентироваться на техническую картину по индексу МосБиржи, то она также подтверждает необходимость формирования так называемых «медвежьих дивергенций». Для этого после начавшейся локальной просадки рынку затем необходимо будет еще раз переписать максимумы. Наверху в качестве технических ориентиров по индексу МосБиржи можно выделить уровни 3180 и 3200 п. Что касается ближайших промежуточных поддержек, то они могут находиться около 3100 и 3055 п.

Фишкой дня во вторник стали акции Русгидро (+12,8%), подскочившие после сообщения Коммерсанта о возможности перегруппировки дальневосточных генерирующих активов. На бумаги компании пришелся максимальный оборот (12 млрд руб.) среди всех российских акций. Если связывать текущий рост Русгидро исключительно с корпоративными новостями, то без подтверждения планов правительства относительно реорганизации, акции вскоре могут скорректироваться.

В целом стоит сказать, что российский фондовый рынок по-прежнему находится в фазе повышенной волатильности. Многие более-менее ликвидные акции способны показывать резкий рост/падение без каких-либо корпоративных новостей. Например, во вторник без появления дополнительных причин ускорение роста отмечалось в акциях Аэрофлота (+3,04%), Системы (+3,2%), Юнипро (+3,14%). На рынке уже даже сложно найти бумаги, которые в том или ином виде не выстреливали в последние недели.

На валютном рынке накануне подтвердился разворот тенденции по снижению пары USD/RUB. Курс поднялся к 61,45. Мы не можем полностью исключать повторного тестирования области 60,5–61, но для более серьезного укрепления национальной валюты необходимы дополнительные драйверы. Напомним, что с 15 января ЦБ увеличит ежедневные операции по покупке валюты на 74% с 12,1 до 21 млрд руб. Этот фактор способен сдержать фазу укрепления рубля.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию финансового отчета у Сбербанка, а также операционные показатели за IV квартал у ПИКа. В России также важным событием может стать послание президента Федеральному собранию.

Сегодня также возможно официальное подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Данное событие является ожидаемым, так что его влияние на мировые рынки может быть лишь умеренно положительной. Позитивом для глобальных рисковых активов накануне выступило исключение Китая из списка валютных манипуляторов, в который страна была внесена Штатами в августе прошлого года. Данный шаг стал еще одним свидетельством приближения сторон к урегулированию торгового конфликта.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,24%, фьючерсы Brent в минусе на 0,22%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет немного ниже уровня закрытия вторника, в пределах —0,35%.