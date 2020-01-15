Сегодня президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Как правило, в послании президента содержится оценка того, как обстояли дела в российской экономике в прошлом году и какой будет экономическая и политическая повестка в последующие годы. Например, зачитывая послание в 2018 году, Владимир Путин объявил свою экономическую программу на ближайшие шесть лет президентского срока (хотя избирательная кампания еще продолжалась), в том числе так называемые национальные проекты. Однако в отличие от упомянутого выступления, значительная часть которого была посвящена вопросам внешней политики и обороны, сегодня глава государства, как мы полагаем, основное внимание сосредоточит на внутренних темах.

Вероятно, одной из ключевых тем выступления президента будет реализация национальных проектов, поскольку они являются приоритетом для правительства и привлекли внимание населения. Также повышенное внимание к нацпроектам обусловлено тем, что в прошлом году возникли задержки с реализацией некоторых из них. В итоге, вопреки ожиданиям, они не помогли поддержать инвестиционную активность и экономический рост.

Другой важной темой может стать борьба с бедностью и улучшение социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, в том числе дополнительная поддержка семей с детьми и пожилых граждан (как частичное смягчение последствий пенсионной реформы). В качестве еще одной возможной меры СМИ (включая Ведомости) указывают отмену НДФЛ для малоимущих, однако официального подтверждения этому пока нет.

Сейчас в России действует единая ставка подоходного налога — 13%. Эти поступления идут в региональные бюджеты (а не в федеральный). За 10М19 региональные бюджеты получили в виде НДФЛ 3,1 трлн руб. (за весь год эти поступления, вероятно, составят около 4 трлн руб., т. е. почти 10% доходов консолидированного бюджета). Одна из партий, представленных в Госдуме текущего созыва, уже объявила о том, что разрабатывает предложение освободить от уплаты НДФЛ граждан с зарплатой менее двух МРОТ (на федеральном уровне — примерно 24 тыс. руб., однако этот показатель может варьироваться в зависимости от региона).

Официальной информации о возможном размере налоговой льготы для лиц с низкими доходами пока нет, однако, по нашим оценкам, это может обойтись региональным бюджетам не более чем в 350 млрд руб. в год — приблизительно 0,3% ВВП. Мы исходим из того, что в этом случае потребуется соответствующая компенсация из федерального бюджета, для которого это не очень большая сумма (в 2020 году он, вероятно, будет сведен с профицитом около 2% ВВП), однако по-прежнему неясно, за счет чего могут быть восполнены выпадающие доходы.

Есть еще один сценарий, который маловероятен, однако позволяет получить некоторое представление о предельном уровне затрат в рамках реформы, предполагающей переход на прогрессивное налогообложение. Если от налога на доход не свыше двух минимальных зарплат будут освобождены все (а не только те, кто зарабатывает меньше этой суммы), объем недополученных налоговых поступлений может достичь около 1,6 трлн руб. Чтобы полностью компенсировать региональным бюджетам недополученные средства, ставку НДФЛ в отношении дохода, превышающего две минимальные зарплаты, придется поднять с нынешних 13% до 24%. На наш взгляд, такой сценарий нельзя рассматривать как реалистичный.

С учетом того что Россия постепенно приближается к началу нового электорального цикла (выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года), в текущем и будущем году особое значение будет придаваться внутренним проблемам и, в частности, поддержке населения с низкими доходами.

Если выпадение доходов на сумму 1,6 трлн руб. станет реальностью, мы сомневаемся, что Минфин сможет легко решить эту проблему. Во-первых, запас денежных средств у финансового ведомства составляет всего около 2-3 трлн руб. Во-вторых, запланированный на 2020 год объем эмиссии ОФЗ и так уже довольно значителен — 1,7 трлн руб., и, на наш взгляд, его едва ли можно увеличить вдвое. Кроме того, Минфин едва ли решится направить на возмещение выпадающих доходов средства Фонда национального благосостояния, поскольку такое решение будет прямо противоречить логике "бюджетного правила". Впрочем, если выпадение доходов составит всего 350 млрд руб. (в рамках первого обозначенного нами сценария), финансовое ведомство вполне сможет увеличить эмиссию ОФЗ на соответствующую сумму.

В любом случае Банк России будет рассматривать такие налоговые изменения как фактор, способствующий ускорению инфляции. Дополнительным основанием для такой оценки является то, что лица с низкими доходами, как правило, тратят все полученные средства в течение месяца. Если исходить из того, что обсуждаемые изменения будут приняты и вступят в силу в 2021 году, это может стать для ЦБ дополнительным стимулом к снижению ключевой ставки в первом квартале 2020 года, однако впоследствии регулятор, вероятно, займет выжидательную позицию (вопреки нашему базовому сценарию, который предполагает, что во втором полугодии ставка будет снижена в общей сложности на 50 б. п.). Не исключено, что Банк России даже будет готов мириться с низкими темпами инфляции (около 2%) во второй половине 2020 года, удерживая при этом ключевую ставку на уровне 6,00%, пока не станет ясно, как налоговая реформа может повлиять на темпы роста цен.