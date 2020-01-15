Котировки вышли из локального треугольника наверх при отсутствии существенных новостей. Подобные ценовые рывки периодически возникают на дневном графике Аэрофлота.

Осцилляторы достигли перекупленности, требуя коррекции вниз. Трендовые индикаторы указывают на бычью инициативу в бумагах, однако сила тренда невелика. Так, трендовая линия ADX находится ниже 20%, а сигнальная линия MACD флуктуирует возле нуля — все это признаки отсутствия тенденции. Сужающийся диапазон колебаний 20-периодной скользящей средней также говорит о том, что волна роста пока не сформировала тренд.

Глобально цена остается в боковом формате 98,5—112,0 руб., поэтому формировать среднесрочные позиции, опираясь на теханализ, нецелесообразно. В обозримой перспективе осторожно позитивный сценарий в приоритете: планомерный подъем к верхней границе флэта (112 руб.), либо боковик возле текущих уровней.

Долгосрочные ожидания нейтральные. В рамках широкого флэта 90,0–119,5 руб. наметился более узкий боковик 98,0–112,5 руб. Возобновление долгосрочного down-тренда вероятно после закрепления ниже 90 руб., следующая серьезная поддержка — 80–82 руб. Позитивный сценарий предполагает успешный пробой 119,5 руб. наверх с первым потенциальным торможением 130 руб. С технической точки зрения, оба исхода равновероятны.

Уровни поддержки: 108 / 105,9 / 102,4 / 100 / 98,5

Уровни сопротивления: 112 / 114,8 / 119,4