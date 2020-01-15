Теханализ "Аэрофлота". шансов на рост больше
Котировки вышли из локального треугольника наверх при отсутствии существенных новостей. Подобные ценовые рывки периодически возникают на дневном графике Аэрофлота.
Осцилляторы достигли перекупленности, требуя коррекции вниз. Трендовые индикаторы указывают на бычью инициативу в бумагах, однако сила тренда невелика. Так, трендовая линия ADX находится ниже 20%, а сигнальная линия MACD флуктуирует возле нуля — все это признаки отсутствия тенденции. Сужающийся диапазон колебаний 20-периодной скользящей средней также говорит о том, что волна роста пока не сформировала тренд.
Глобально цена остается в боковом формате 98,5—112,0 руб., поэтому формировать среднесрочные позиции, опираясь на теханализ, нецелесообразно. В обозримой перспективе осторожно позитивный сценарий в приоритете: планомерный подъем к верхней границе флэта (112 руб.), либо боковик возле текущих уровней.
Долгосрочные ожидания нейтральные. В рамках широкого флэта 90,0–119,5 руб. наметился более узкий боковик 98,0–112,5 руб. Возобновление долгосрочного down-тренда вероятно после закрепления ниже 90 руб., следующая серьезная поддержка — 80–82 руб. Позитивный сценарий предполагает успешный пробой 119,5 руб. наверх с первым потенциальным торможением 130 руб. С технической точки зрения, оба исхода равновероятны.
Уровни поддержки: 108 / 105,9 / 102,4 / 100 / 98,5
Уровни сопротивления: 112 / 114,8 / 119,4
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200115/830793688.html