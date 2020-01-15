Ралли на рынке ОФЗ, наконец, немного успокоились. Вчера по-прежнему наблюдалась высокая активность на рынке, но доходности бумаг уже двигались разнонаправленно: в пределах —2 до +2 бп. вдоль кривой. Наибольший объем торгов, как и днем ранее, пришелся на короткий участок кривой.

На фоне сложившегося в последние дни позитива Минфин ожидаемо выбрал 2 бумаги с фиксированным доходом для продажи на аукционах: серию 26232 (окт.27, доходность 6.12% годовых) и самый длинный выпуск 26230 (мар.39, доходность 6.39% годовых). Возможно, что сильное снижение доходностей и высокие объемы торгов в последние дни, а также не самый благоприятный исход торговой сделки между США и Китаем могут снизить интерес инвесторов к первичным размещениям. Мы ожидаем, что совокупный объем составит от 40 до 50 млрд руб., а премия растянется до 1-2 бп ко вторичному рынку.



