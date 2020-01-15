Обзор индексов: потенциальные изменения MSCI EM
В первом полугодии самые существенные изменения в индексах MSCI EM произойдут в рамках майского пересмотра. Его результаты будут объявлены 12 мая и вступят в силу после закрытия торгов 29 мая.
Мы обновили наши предыдущие прогнозы, касающиеся изменений в индексе MSCI Russia. Как и прежде, мы ожидаем увеличения веса LKOH сразу после объявления результатов обратного выкупа и увеличения веса GAZP в мае. TCSG должен войти в состав индекса в мае, а YNDX – в ноябре. Еще одним вероятным кандидатом на включение является TATNp. Своего места в индексах могут лишиться (но не по текущим ценам) TRNFp, PHOR LI, MAGN и MOEX. GMKN лидирует в гонке за место в первой четверке индекса Russia 10/40, всего на 2% опережая TATN, который в свою очередь на 9% опережает NVTK LI (последний в данный момент входит в состав 10%-й корзины). Результаты ребалансировки будут объявлены 18 февраля, одновременно с ценовой отсечкой.
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