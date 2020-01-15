Благоприятные экзогенные факторы (макроэкономические, политические и технические) в значительной мере поддержали рост акций российских нефтегазовых компаний в 2019 г., и мы ожидаем сохранения этой тенденции – в основном благодаря позитивным изменениям в секторе в ближайшей перспективе. По нашему мнению, динамика котировок отдельных бумаг будет «следовать за дивидендами» конкретных компаний, а более других от этой тенденции выиграют Газпром нефть и Татнефть. Мы повышаем до Покупать рекомендацию по акциям Татнефти – обыкновенным (новая прогнозная цена на 12 мес. – 15,30 долл.) и привилегированным (14,20 долл.), а также по бумагам Газпром нефти (9,00 долл.).

Потенциал роста обусловлен почти исключительно изменениями дивидендных выплат. Наш анализ сектора показывает, что динамика котировок отдельных бумаг почти полностью определяется ожиданиями рынка в отношении потенциальных дивидендных выплат конкретных компаний. Практически каждая акция, в отношении которой изменения в ожиданиях по дивидендам за 2019 г. превысили средний показатель по сектору за период, показала опережающую динамику по итогам года, и наоборот.

ММО и налоговое регулирование определяют изменение показателей прибыли. В отсутствие роста добычи эти два фактора останутся единственными источниками сюрпризов – вероятнее всего, позитивных – в части показателей прибыли. Значительный отрицательный крэк-спред на высокосернистый мазут (из-за которого компании предположительно потеряют 5–6 млрд долл. в сегменте переработки в 2020 г.) может быть по большей части компенсирован неожиданно высокой премией по низкосернистой сырой нефти (премия ВСТО к цене Brent выросла до 9 долл./барр.), которая принесет сопоставимые прибыли в сегменте добычи. Помимо этого, целый ряд изменений в регулировании сектора может в общей сложности обеспечить прибавку валовой маржи на 1 пп, что должно повысить прибыльность компаний сектора даже при снижении цен на нефть.

Татнефть и Газпром нефть могут вырасти сильнее ожиданий. Эти две компании вполне могут выплатить дивиденды, превышающие текущие ожидания рынка. Сочетание макроэкономических, политических, технических и локальных рыночных тенденций, оказавшееся благоприятным для российского рынка акций во 2п19, вероятнее всего, сохранится в ближайшей перспективе. С точки зрения выбора акций это означает, что инвесторам следует придерживаться проверенного эмпирического правила: «следуй за дивидендами».

Прошлогодняя тенденция сохранится в краткосрочной перспективе. Компании сектора в 2020 г. могут обеспечить дивидендную доходность в диапазоне 5,7–10,9% (за исключением Сургутнефтегаза и Новатэка) в нашем относительно пессимистическом макросценарии (цена Brent – 60 долл./барр.). Обновив наши прогнозные модели, мы повышаем до Покупать рекомендацию по обыкновенным и привилегированным акциям Татнефти, а также по акциям Газпром нефти. Эти три бумаги, вероятнее всего, скорректируются менее других в случае снижения цен на нефть. По остальным акциям сектора мы оставляем рекомендации без изменений. Основные повышательные/понижательные риски для наших прогнозов включают рост/снижение цен на нефть и газ, смягчение/ужесточение регулирования изменения или ситуации с ликвидностью на мировых финансовых рынках.