Сегодня в Москве пройдут два события – во-первых, президент Путин выступит со своим ежегодным посланием перед Федеральным собранием и, во-вторых, сегодня же начинает работу Гайдаровский экономический форум. И если второе событие вряд ли станет серьезным катализатором роста российского рынка, речь президента перед Федеральным собранием может оказаться важным триггером.

Что касается экономической части выступления, все более очевидно, что российский президент не только подтвердит свои опасения по поводу динамики доходов россиян (в прошлом году реальные располагаемые доходы снизились на 10% в сравнении с уровнем 2013 г., и примерно 19 млн россиян, или 13% населения страны, находилось за чертой бедности в 2019 г.), но и объявит конкретный план действий.

В этой связи основные ожидания связывают с возможным освобождением от уплаты НДФЛ (в России ставка этого налога фиксирована и составляет 13%), которое может быть предложено низкодоходной группе населения; бытует мнение, что эта мера может затронуть до 45% населения страны, что приведет к увеличению годовых располагаемых доходов этой группы на 1 трлн руб. в 2020. В случае объявления, эта мера, на наш взгляд, будет, главным образом, позитивна для ритейлеров и банковского сектора, который в 2019 г. столкнулся с опасениями, связанными с ростом закредитованности населения. Выступление президента начнется в 12:00 по московскому времени.