Продажи автомобилей на российском рынке в декабре, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), увеличились на 2% г/г, до 179 235 единиц. Напомним, в предыдущие месяцы продажи устойчиво снижались. Улучшение показателя, на наш взгляд, было отчасти обусловлено опасениями относительно роста цен в 2020 г., которые уже начали материализовываться. Вместе с тем по итогам 2019 г. продажи сократились на 2%, до 1,76 млн единиц. Как мы полагаем, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в 2020 г. могут немного вырасти благодаря сравнительно нейтральной макроэкономической ситуации, достаточно благоприятному эффекту базы и государственной поддержке. Мы по-прежнему считаем, что динамика акций Sollers (Покупать; 12-мес. прогн. цена 450 руб.; ETR 58%) будет зависеть прежде всего от объемов реализации модели Ford Transit, а более долгосрочный потенциал роста компании связан с началом производства автомобилей УАЗ на новой платформе ближе к концу 2021 г.

Следует отметить, что наш прогноз на 2020 г. более оптимистический, чем оценка АЕБ, которая предполагает снижение продаж на 2,1% г/г, до 1,72 млн единиц. В целом, по нашему мнению, низкая уверенность потребителей остается главным препятствием для значительного улучшения ситуации на российском авторынке.

Sollers в 2019 г. реализовала в рознице 38 892 автомобиля УАЗ – на 6% меньше, чем в предшествующем году. Между тем показатель не полностью сопоставим с нашей моделью, в основе которой лежат оптовые продажи, подразумевающей более умеренное сокращение объемов на внутреннем рынке в 2019 г. – на 2% г/г. Эта оценка не учитывает экспортные поставки. Продажи модели Ford Transit во 2п19 (Sollers консолидирует эти продажи начиная с июля) выросли на 4% г/г, до 7512 единиц, что соответствует нашему прогнозу (7500 единиц). Мы по-прежнему считаем реализацию Ford Transit главным потенциальным фактором роста стоимости и прибыльности Sollers в краткосрочной перспективе, поскольку модельный ряд автомобилей УАЗ давно устарел. Акции Sollers на текущих уровнях оценены привлекательно, но сильных импульсов к росту в ближайшей перспективе пока не предвидится (подробнее об этом читайте в нашем материале Sollers – Back on radar screens; upgrade to Buy от 2 октября 2019 г.).

Среди российских производителей АвтоВАЗ в 2019 г. остался бесспорным лидером рынка с долей 20,6%, увеличив продажи на 1% г/г, до 362 356 единиц. Группа АвтоВАЗ/ Renault/Nissan/Mitsubishi в прошлом году контролировала 36,3% рынка.

ГАЗ показал опережающую динамику – продажи легкого коммерческого транспорта этого производителя по итогам года выросли на 5% г/г, до 63 910 единиц.