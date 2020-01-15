Суверенные еврооблигации РФ вчера торговались стабильно, и только RUSSIA’47 заметно подорожал. Вчера российские суверенные евробонды вновь торговались достаточно сдержанно, как и большинство евробондов других развивающихся рынков. При этом никакой позитивной реакции на снижение доходности UST10 днем не было, как, впрочем, и на временное повышение цен на нефть почти до 65 долл./барр. В результате практически все евробонды показали нейтральную динамику, и только выпуск RUSSIA’47 (YTM 3,8%) подорожал на 0,8 п.п., и сейчас его доходность находится на 10 б.п. выше минимума и составляет 3,76%. Но учитывая, что спреды российских еврооблигаций сейчас тоже вблизи минимумов, евробонды вряд ли сильно отреагируют на снижение доходности UST10 сегодня уже до 1,80%. Дело в том, что движение доходности на фоне некоторого снижения оптимизма на глобальных рынках может быть скомпенсировано расширением спредов. Пятилетний CDS-спред РФ вчера немного расширился – до 61 б.п.

Тренд на рост субордов банков может скоро сойти на нет. В корпоративном сегменте вчера сохранялся тренд на рост котировок субординированных выпусков банков. Так, бумаги Альфа-Банка, Совкомбанка и ХКФ Банка подорожали еще на 0,2–0,6 п.п. и уже достигли или даже превысили уровни ноября. Мы считаем, что ралли может быть уже на исходе, поскольку оптимизм на глобальных рынках может несколько снизиться после заключения первой части сделки США и Китая. К тому же вчера СМИ сообщили о том, что Совкомбанк может выпустить новый выпуск субордов, а МКБ планирует размещение старшего выпуска, что сейчас выглядит весьма логичным. Движений в бумагах госбанков во вторник не было, в нефтегазовом секторе большинство евробондов также были стабильны, а длинные бумаги Газпрома вышли в небольшой плюс. Отдельно отметим IMHRUS’22 (YTM 5,7%) и POGLN’22 (YTM 6,1%) – они прибавили в цене 0,4 п.п. Сегодня внешний фон скорее позитивный: доходность UST10 понемногу снижается до 1,80%, цены на нефть стабильны. Азиатские рынки – в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.