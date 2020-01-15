Снижение интереса к КОБР может быть реакцией на рост спроса на ликвидность в начале года
Наступил срок платежей в соцфонды. Традиционно выплаты в соцфонды в январе невысоки, так что для них вполне должно хватить средств, находящихся на счетах банков в ЦБ, особенно учитывая, что сегодня чуть более 1 трлн руб. должно вернуться в банковскую систему с депозитов, размещенных в ходе аукциона тонкой настройки. При этом в целом в январе обычно фиксируется значительный отток ликвидности из банковской системы, расходы бюджета оказываются существенно ниже налоговых сборов, поэтому в конце месяца возможно возникновение дефицита ликвидности. Следует отметить, что рост интервенций в рамках исполнения бюджетного правила может лишь смягчить проблему нехватки ликвидности, но полностью компенсировать профицит бюджета не способен. Мы ждем повышения ставок межбанковского рынка ближе к концу января.
ЦБ вчера разместил КОБР 29-го выпуска на 388 млрд руб. Вчера состоялось два аукциона по размещению КОБР: 28-го выпуска с погашением в марте, был доразмещен весь остаток номинальной стоимостью 139,5 млрд руб., и новой, 29-ой серии с погашением в апреле 2020 г. Последний аукцион прошел менее успешно: при предложении в 700 млрд руб. было продано облигаций номинальной стоимостью 387,6 млрд руб. Сегодня погашается 26-й выпуск КОБР объемом 600 млрд руб., так что по итогам дня операции с КОБР обеспечат приток ликвидности в банковскую систему около 73 млрд руб. Снижение интереса к облигациям ЦБ также может быть реакцией на рост спроса на ликвидность в начале 2020 г., год назад объемы размещения КОБР также были сравнительно невысокими, объем новых выпусков составлял 500 млрд руб. Банк России регулирует объем выпуска КОБР в зависимости от прогноза уровня навеса избыточной ликвидности.
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