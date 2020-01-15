Белоруссия готовится к размещению евроболигаций
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович во вторник подтвердил, что его ведомство намерено привлечь в текущем году $1-1,2 млрд на рынке еврооблигаций, и заявил, что размещение может пройти в 1К20. По словам министра, Минфин практически завершил выбор организаторов и юридических консультантов для размещения нового выпуска.
Напомним, что закон о бюджете Белоруссии на 2020 год предусматривает привлечение на внешних рынках финансирования в объеме $1,35 млрд. В частности предполагаются заимствования на рынке долларовых еврооблигаций и на российском локальном рынке в рублях. Изначально подразумевалось, что на Московской бирже будет размещен выпуск в эквиваленте $350 млн, однако, по всей видимости, в этом вопросе Минфин Белоруссии сохраняет гибкость.
Финансовое ведомство пока не указало, на каком участке кривой может пройти новое размещение. Вероятно, Минфин будет ориентироваться на привлечение длинных денег. В настоящее время самый долгосрочный инструмент на кривой белорусских бумаг — облигации Белоруссия-30. Не исключено, что в результате нового размещения появится выпуск с еще большим сроком погашения.
Еврооблигации Белоруссии в последнее время показывали уверенный рост. Котировки Белоруссия-27 с начала года поднялись на 3,5 п. п. до 117,5% (4,8%, Z-спред 312 б. п.). Возможно, что скоро на этом рынке начнется консолидация или даже некоторая коррекция, и размещение нового выпуска долговых бумаг может спровоцировать эти процессы. Тем не менее мы не склонны видеть в предстоящем размещении серьезную угрозу для вторичного рынка. На наш взгляд, потенциальная консолидация и коррекция, скорее всего, будут временными.
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