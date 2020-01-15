В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции "Мечела" (+7,36%), возобновившие спекулятивное повышение, и привилегированные акции "Ростелекома" (+5,53%). Котировки "Аэрофлота" прибавили 1,94%. В лидерах снижения были акции “РусГидро” (-1,66%), корректирующиеся после резкого роста накануне, и котировки “ИнтерРАО” (-1,40%).

С технической точки зрения бумаги “ Аэрофлота” двигаются к максимуму с июня прошлого года (112,80 руб), близость которого делает открытие новых “лонгов” у текущих вершин опасным. Рассчитывать на повышение в район пика ноября 2018 года (119,44 руб) стоит не ранее преодоления указанной отметки. Пока же наиболее осторожным инвесторам имеет смысл зафиксировать часть прибыли, а остальным держать “длинные” позиции. Сигналом в пользу нисходящей коррекции и опасности пробития 100 руб стало бы падение ниже 106 руб.



