Реакция рынка на новость об отставке правительства сдержанная. В первые минуты мы видели снижение котировок основных бумаг в пределах 0,5%, CDS на 5- летние евроооблигации подскочил в моменте на 3%. Пара USD/RUB достигала отметки 61,81. Доходность ОФЗ выросла на 0,01-0,03 п.п. Спустя полчаса рынки стали успокаиваться, ряд бумаг пошли в рост. Газпром прибавляет уже около 1%. Рубль торгуется ниже 61,50 к доллару. Индексы вблизи значений закрытия вторника.

Стоит отметить, что динамика фьючерсов на американские индексы слабоотрицательная, так что не только новость об отставке влияет сегодня на ход торгов. Инвесторы пока заняли выжидательную позицию. Новость, безусловно, неожиданная, но к тому, что геополитика в этом году активно вмешивается в ход торгов, игроки уже привыкли. Я полагаю, что бурно могут отыгрываться слухи и новости на тему персональных назначений в будущем Правительстве.

Существенных изменений нельзя исключать в экономическом и социальном блоке в связи с поставленными Президентом задачами. Ключевым, безусловно, будет и вопрос главы кабинета министров. Но в целом, каких-то неприятных последствий инвесторы не ожидают. Полагаю, что отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке. Ориентир на конец недели: 3100-3150 п. по индексу Мосбиржи.