В среду основным событием могло бы стать послание Владимира Путина Федеральному собранию, но не стало – через 3 часа после окончания выступления президента правительство России ушло в отставку, что и стало «новостью дня». Несмотря на то, что до формирования нового правительства еще далеко, и неизвестно, кто и с какими полномочиями там окажется, еще до того, как стала известна кандидатура нового премьер-министра, рынки и валюта, умеренно темпераментно среагировавшие на новость, быстро вернулись туда, где были. Видимо, инвесторы понимают, что вряд ли стоит ждать кардинальных перемен.

Что касается мировых новостей, то главным событием явилось подписание Пекином и Вашингтоном «Фазы 1» торгового соглашения, которая больше напоминает капитуляцию китайцев – они теперь будут обязаны в течение двух лет покупать американские товары (в основном сельхозпродукцию) на сумму в 200 млрд долл. в год. При том, что старые американские пошлины в 25%, уже введенные на товары на сумму в 250 млрд долл., остаются в силе. Дональд Трамп честно сказал, что таких козырей он сразу не скидывает. Впрочем, надо иметь в виду, что китайцы с их восточным менталитетом умеют торговаться, и не исключено, что в рукаве у них есть какие-то хорошие карты, которые они выложат потом.

Европейские рынки из-за разницы во времени не успели отреагировать на новость о подписании первой фазы торговых соглашений, закрывшись в целом нейтрально (британский индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 7643 п., поднявшись на 0,27%, в то время, как германский DAX опустился на 0,18% до 13432 п., а французский САС40 снизился до значения 6033 п., потеряв 0,14%), а вот американцы успели, пусть и немного, но прокатиться наверх. Впрочем, помимо торговых войн существенное влияние на рынки сейчас оказывает начавшийся сезон корпоративной отчетности, так что даже в США внутри дня не было единодушия в индексах, но в целом за океаном отторговались позитивно: индекс DJIA закрылся на уровне 29030 п. (+0,31%), S&P500 зафиксировал значение 3289 п. (+0,19%), а NASD COMP прибавил скромные 0,08%, остановившись на 9259 п.

Отечественные фондовые площадки торговались в боковом движении с незначительной волатильностью — вопреки сложившейся традиции, когда во время послания президента индексы сначала растут, а затем разворачиваются в снижение, показывая в этот день традиционно слабые результаты. Впрочем, в речи Путина было действительно много нового и любопытного, так что не исключено, что именно это заставило инвесторов отойти от привычки продавать, пока выступает глава государства. Сообщение об отставке правительства отправило индексы в краткосрочное снижение, которое было очень быстро выкуплено, и в итоге закрытие состоялось пусть и не под фанфары, но все же в положительной области.

Вечерняя новость о том, что на пост премьера предложен «цифровой министр» Михаил Мишустин, будет, скорее всего, отыграна уже сегодня. На мой взгляд, решение может оказаться интересным, хотя вряд ли кардинально изменит вектор развития отечественной экономики. Но нам сейчас хотя бы что-то, чтобы провернуть заглохший двигатель…

В ходе торговой сессии индекс РТС снизился на 0,17%, до 1602 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,09%, зафиксировавшись на 3133 п. Лидерами роста стали "Мечел" (+6,62% в обычке и +2,06% в префах), "Ростелеком" (+6,46% в префах и +3,63% в обычке), «Магнит» (+3,03%), «Аэрофлот» (+2,03%) и "НорНикель" (+1,98%). Сильней других снизились САФМАР (-3,27%), «РусГидро» (-3,15%), ГДР "Пятёрочки" (-2,58%), ТГК-1 (-1,94%) и «Детский Мир» (-1,70%).

Недельные данные по динамике запасов сырой нефти от Минэнерго США показали за неделю снижение с +1,164 млн барр. на прошлую среду до —2,549 млн. барр. на нынешнюю, при том, что аналитики предрекали всего —0,474 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге продемонстрировали рост с —0,821 млн барр. до 0,342 млн барр. В момент публикации статданных стоимость углеводородов резко провалилась вниз, но снижение было кратковременным и котировки «черного золота» довольно быстро вернулись ровно на те уровни, с которых они начали падать. Относительное спокойствие на Ближнем Востоке и отсутствие иных весомых новостей не провоцируют сейчас энергоносители на резкие ценовые движения. В настоящий момент (7:18 мск.) североморская нефть марки BRENT торгуется по 64,39 долл., а легкая техасская WTI стоит 58,17 долл.

Реакция отечественной валюты на заявление об отставке правительства была примерно такой же, как и на фондовых рынках – довольно резкое, но неглубокое снижение и быстрый возврат на стартовые позиции, после чего котировки рубля консолидировались в «боковике» с минимальным уровнем волатильности. Понятно, что инвесторы будут ждать каких-то иных новостей по части формирования нового правительства и заявлений ответственных лиц, так что рынок просто взял паузу. По состоянию на 7:22 мск. стоимость доллара на рынке ФОРЕКС составляет 61,37 руб./долл., а евро – 68,42 руб./евро.

Действительно весомой статистики сегодня в течение дня не ожидается, и основное влияние на рынки будут оказывать любые сообщения, касающиеся формирования нового правительства РФ, а также корпоративная отчетность, сезон которой уже в полном разгаре. Стоит ожидать умеренно позитивного открытия российских фондовых площадок.