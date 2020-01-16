Вчерашний день был богат на новости. Прежде всего стоит отметить отставку правительства Медведева. Рынок практически не отреагировал на данное событие, поскольку отставка правительства Медведева давно напрашивалась, но в то же время непонятно, какую экономическую политику будет проводить новое правительство и кто займет ключевые должности министра финансов и экономического развития.

Подписание же «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем уже было заложено в котировки и привело лишь к слабому подъему американских индексов. Впрочем, учитывая непредсказуемость Трампа, этот факт можно считать позитивным. По крайней мере, теперь сняты риски, что в последний момент американский лидер выдвинет какие-то новые условия. С другой стороны, непонятно, будут ли стороны активно двигаться в сторону заключения всеобъемлющего соглашения, или удовлетворятся достигнутым.

Пока мы не видим вполне возможной коррекции американских индексов по факту наступления события.

В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи прибавил символические 0,09%. Результат мог бы быть и чуть лучшим, если бы не более чем процентное снижение акций Сбербанка, которые откатываются от сопротивления 262 руб.

В то же время наконец-то пошел в рост «Газпром». Является ли это традиционным взлетом перед фазой коррекции или просто отставшие бумаги начали догонять рынок – покажет время. Пока же акции газовой монополии стоит аккуратно покупать.

Сегодня с утра внешний фон складывается позитивный: американские фьючерсы подрастают на четверть процента, чуть больше прибавляет нефть. Поэтому ждем умеренно позитивного открытия — с ростом в районе 0,2%.

При улучшении внешнего фона подъем продолжится. Но сопротивлением для Индекса Мосбиржи остается район 3170 пунктов, для пробития которого перегретому рынку нужны новые драйверы.

Как и рынок акций, рубль слабо и очень кратковременно отреагировал на отставку правительства, закрывшись по итогам дня без особых изменений. Особых рисков для российской валюты сейчас нет. Более того, приближается налоговый период, который станет драйвером для локального роста рубля и пара доллар-рубль вновь начнет тестировать отметку 61.

Запасы нефти в США снизились на 2,5 млн баррелей, что в 5 раз больше прогнозов. Эта новость вновь не дала закрепиться котировкам ниже 64 долларов. Пока наиболее комфортным диапазоном для нефти можно назвать 64-65 долларов за баррель. Особых причин для выхода из него не видно, хотя слабая тенденция к снижению котировок прослеживается.