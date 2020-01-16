ФосАгро (Baa3/BBB-/BBB-) разместило 5-летние еврооблигации на 500 млн долл. с доходностью 3,05% годовых. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,375%; спрос на еврооблигации в ходе сбора заявок составлял около $2 млрд.

Как мы отмечали в понедельник, исходя из доходности выпуска PHOSAGRO-23 на уровне 2,92% годовых и премии за размещение порядка 5-15 б.п. доходность нового 5-летнего выпуска может быть интересна на уровне 3,25%-3,35% годовых. Наличие колл-опциона 23.10.2024 г. также не прибавляет выпуску привлекательности – считаем размер доходности нового выпуска несколько заниженной.