Группа ПИК опубликовала операционные результаты за 4К19 и 2019 г.

Новость. Продажи недвижимости за год превысили прогнозы самой компании как в объемном, так и в денежном выражении.

— Продажи новой недвижимости в кв.м снизились на 10,9% г/г в 4К19 и на 1,7% за 12М19.

— Продажи новой недвижимости в деньгах остались на прежнем уровне г/г в 4К19 и выросли на 10,9% г/г за 12М19.

— Денежные поступления увеличились на 10,5% в 4К19 и на 16,1% г/г за 12М19.

— Средняя цена реализации недвижимости выросла на 11,5% г/г в 4К19 до 124,553 руб./кв.м.

— В 2019 г. компания вывела на продажу 85 новых корпусов и 3 новых проекта общей площадью 1,8 млн кв.м. По сравнению с предыдущим годом объем выведенной на продажу площади сократился на 26,4%.

— В 2019 г. компания ввела в строй 2 024 тыс. кв.м жилья против 1 980 тыс. кв.м в 2018 г.

— Доля ипотечных сделок выросла до 66% от общего объема продаж.

Эффект на компанию. Продажи недвижимости оказались выше целевых показателей, наших прогнозов и ожиданий рынка. Денежные поступления также существенно превысили ожидания рынка на фоне уверенного роста цен и увеличения доли ипотечных продаж, что, безусловно, должно укрепить баланс и способствовать росту рентабельности девелопера.

Анонсированы целевые показатели на 2020 г. В наступившем году группа ПИК намерена реализовать порядка 2,0 млн кв.м жилой недвижимости розничным покупателям и 280–300 тыс. кв.м по договору fee-development. Денежные поступления ожидаются в размере 260–280 млрд руб. по розничным продажам и 40–50 млрд руб. по договорам fee-development.

Эффект на акции. Результаты в целом соответствуют нашему позитивному взгляду на акции ПИК. Мы отмечаем вероятность превышения наших прогнозов по прибыли компании на 2019 г. Тем не менее мы ожидаем достаточно нейтральной реакции рынка в свете возросшей общерыночной неопределенности.