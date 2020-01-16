Правительство рассматривает возможность эмиссии новых акций ВТБ с целью докапитализации банка и улучшения коэффициентов достаточности капитала, а также, соответственно, сокращения госдоли в банке с нынешних 60% до 51%. Конкретных сроков не обозначено, но такая эмиссия может быть проведена в течение трёх лет. Поскольку ВТБ находится под американскими санкциями, любая новая эмиссия акций может повлечь за собой санкционные риски, поэтому государство будет со всей тщательностью анализировать варианты капитализации ВТБ. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, любые варианты увеличения капитала должны реализовываться не в ущерб интересам нынешних акционеров.

Новость нейтральна для динамики цен акций ввиду отсутствия конкретики. Общеизвестно, что ВТБ испытывает нехватку капитала, а его коэффициенты достаточности капитала незначительно превышают установленный регулятором минимум. Кроме того, банк намерен направлять 50% чистой прибыли на дивиденды, а ЦБ РФ ужесточает регулирование капитала, в результате чего возрастёт давление на капитал банка. Несомненно, банк выплатит дивиденды по итогам 2019 г., размер которых мы оцениваем в районе 0.0038 руб. на акцию, что предполагает солидную доходность 8%, однако пока неясно, сможет ли банк придерживаться такой дивидендной политики в долгосрочной перспективе.



