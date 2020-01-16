Банк России готов корректировать объем регулярных покупок валюты в рамках исполнения бюджетного правила. О такой возможности упомянул вчера директор Департамента исследования и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. В случае если потребуется конвертация средств ФНБ в рубли для инвестиций, ЦБ считает предпочтительным сокращение объема покупок в рамках бюджетного правила. При этом Морозов особо подчеркнул, что регулятор стремится минимизировать влияние этих операций на валютный рынок, при этом технические детали возможного механизма конвертации пока не разработаны полностью, но автоматического неттинга не будет. Многое будет зависеть от сроков и валюты инвестиций. Обсуждаемая схема подразумевает сокращение именно регулярных интервенций, схема пока не затрагивает отложенные интервенции, объем которых составляет 2,9 млрд руб. в день и которые рассчитаны на три года. Ранее предполагалось, что на инвестиции за счет средств ФНБ будет направлено до 1 трлн руб. в течение трех лет, так что годовой объем может составить около 350 млрд руб. Эта сумма сравнима с объемом интервенций на валютном рынке в рамках бюджетного правила за полтора месяца. В целом, сокращение интервенций может оказать поддержку рублю за счет снижения спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке, но значительного влияния на курсообразование мы не ждем.

Инфляция за 9–13 января составила 0,1%. С начала года цены выросли на 0,4%, это ниже прошлогоднего уровня, но рост цен в январе 2019 г. был связан с двумя факторами, которые сейчас не действуют: повышение ставки НДС и рост регулируемых тарифов. Годовые темпы роста цен снизились до 2,8%, а к концу месяца могут опуститься до 2,5–2,6%. Это замедление в полной мере ожидаемо.