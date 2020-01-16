После подписания первого этапа торгового соглашения на финансовых рынках царит оптимизм
Европейские индексы и американские фьючерсы торгуются днем в четверг в положительной зоне, цены на нефть после утреннего снижения вновь перешли к росту, а индекс доллара и "защитная" японская йена незначительно снижаются.
Тем не менее, на валютных площадках развивающихся рынков аппетит к риску по большей части отсутствует. Большинство валют EM к окончанию первой половины дня демонстрировали небольшой минус, в том числе российский рубль на ряду с индийской рупией находился в числе лидеров снижения, теряя около 0,3-0,4%. Неопределенности на российский рынок добавляют и изменения на внутренней политической арене, хотя накануне инвесторы достаточно быстро успокоились после сообщения об отставке правительства и еще до окончания рабочего дня рубль отыграл все потери.
Не исключено, что уже в ближайшее время оптимизм по торговому вопросу на глобальных площадках будет полностью отыгран и финансовым рынкам еще предстоит коррекция. В то же время в ближайшую неделю рубль будет получать поддержку со стороны продажи валютной выручки экспортерами, что ограничит его потери в случае фиксации прибыли на рынках EM.
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