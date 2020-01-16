Инвестдома могут повысить оценку акций Yandex на 10-15%
Прозвучало два важных заявления: снятия барьеров для бизнеса и поддержка проектов цифровой экономики. Yandex – один из локомотивов цифровой экономики России. Без поддержки правительства невозможно развитие таких сервисов, как беспилотный транспорт, поскольку это требует изменений в законодательстве.
Понятно, что до воплощения в жизнь смелых цифровых идей еще далеко, но спекулятивная реакция рынка на новость объяснима. Акции упоминаемых президентом и главой правительства компаний всегда растут или падают, в зависимости от того, в каком контексте о них говорится.
Наша целевая цена Yandex – 2745 рублей, и она недавно была достигнута. Не исключаю пересмотра оценки акций в сторону повышения на 10-15% ведущими инвестдомами в первом квартале.
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