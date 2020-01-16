Подписание "Фазы-1" торговой сделки США и Китая в эту среду, по нашим оценкам, не привносит новых оснований для усиления рыночного оптимизма. Фактически ситуация остается в равновесии – в рамках промежуточной сделки мы не увидели масштабного сближения США и Китая (действие тарифных ограничений остается), но в то же время стороны показали, что в ближайшей перспективе, вероятно, воздержатся от новых актов торговой конфронтации.

По нашим оценкам, "Фазу-1" торговой сделки в настоящий момент нельзя считать прочным базисом для продолжения рыночного роста. Риски возвращения рыночных настроений в зону повышенной тревожности из эйфории остаются. Мы сохраняем наши взгляды на текущий процесс взаимодействия США и Китая и считаем, что данный процесс может восприниматься рынком с излишним оптимизмом.

В первую очередь следует заметить, что одним из главных тезисов "Фазы-1" стало согласие Китая на закупку товаров из США в объемах $200 млрд в перспективе ближайших двух лет. Также с КНР де-факто сняты обвинения в валютном манипулировании. Тем не менее следует заметить, что данные факторы имеют свои слабые места. Что касается китайских закупок товаров из США, то негативным моментом является "навязанный" Китаю формат данных закупок. Штаты продолжают взаимодействие с КНР с позиции силы и отказываются от снятия действующих торговых ограничений (несмотря на отказ от их усиления). Данный формат позволяет нам полагать, что у китайской стороны все еще нет реальных оснований для того, чтобы соблюдать свои обязательства по данному соглашению в полном объеме – риски срывов данных договоренностей сохраняют свои полную актуальность.

Не менее важным является тот факт, что декларируемое сближение США и Китая и дальше будет продолжаться в фазовом формате, что, на наш взгляд, не вселяет оптимизма. Фактически после "Фазы-1" набор рычагов взаимного давления у сторон остался без изменений. В перспективе первого полугодия мы не можем исключать усиления взаимных тарифных ограничений, как не можем исключать и возвращения Китая к ослаблению своей валюты (китайская сторона уже показала свою инертность к тому, находится ли она под американскими обвинениями в валютном манипулировании или нет). Стороны снова пообещали рынкам, что наиболее важные изменения в их взаимодействии, в том числе отмена действующих торговых ограничений, могут быть реализованы в "Фазе-2". Данный фазовый формат может быть растянут на неопределенное количество времени, что не позволяет сейчас говорить о снятии рыночной неопределенности в данной плоскости.

Примечательным остается то, что динамика нефтяного актива и дальше позволяет наиболее трезво оценивать воздействие торговых переговоров на ожидания рынков в отношении роста мировой экономики. Нефтяной актив продемонстрировал полное безразличие к подписанию "Фазы-1", что может указывать на отсутствие реальных улучшений взглядов участников рынка на будущее мировой экономики.

С учетом вышеизложенного мы сохраняем наши осторожные взгляды на рост мировой экономики в 2020 году и полагаем, что его замедление в этом году может продолжиться.

Что касается российских рынков и курса рублевой валюты, то российским активам удается сохранять стабильность. По нашим оценкам, весьма неожиданный уход правительства РФ в отставку не стает фактором значительного влияния на динамику российских рынков. Курс рубля в ближайшей перспективе продолжит формироваться главным образом под воздействием сохранения иностранного спроса на российские активы, с одной стороны, и давления от увеличенных объёмов покупок валюты на рынке ЦБ РФ – с другой. Ожидаем движения курса рубля в перспективе второй половины января-начале февраля в диапазоне 61-63,5 рублей за доллар.







